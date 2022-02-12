https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-disisleri-abd-2-aydir-sagduyu-ve-ukrayna-halkiyla-alay-ediyor-1053780294.html

Rusya Dışişleri: ABD, 2 aydır sağduyu ve Ukrayna halkıyla alay ediyor

Rusya Dışişleri: ABD, 2 aydır sağduyu ve Ukrayna halkıyla alay ediyor

Rusya’nın 16 Şubat’ta Ukrayna’ya saldıracağı iddiasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin 2 aydır sağduyu ve Ukrayna halkıyla... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T21:51+0300

2022-02-12T21:51+0300

2022-02-12T21:51+0300

ukrayna krizi

rusya

mariya zaharova

abd

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD yönetiminden gelen tehditkar açıklamalara yanıt verdi.Telegram hesabından paylaşımda bulunan Zaharova, "ABD, 2 aydır her gün Ukrayna’nın, Rusya’nın saldırısına uğramak üzere olduğunu söylüyor. Ukrayna Devlet Başkanı ve bu ülkenin silahlı kuvvetler temsilcileri 2 aydır ellerinde böyle bir bilginin olmadığını söylüyorlar, şimdi de kayıtsız olmayanlardan bilgi paylaşmasını istiyorlar. Bloomberg, Der Spiegel ve adı açıklanmayan Amerikan kaynakları dışında kimsede böyle bilgi yok" ifadelerini kullandı.Sözcü, "Ancak görünüşe göre, Maydan olaylarının ideolojik ilham kaynakları Ukrayna’yı tam çöküşe vardırmadan rahatlamayacak. 2 aydır yeni küresel provokasyon kampanyasını hayata geçirerek sağduyu ve Ukrayna halkıyla alay ediyorlar" yorumunda bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-kuril-adalari-yakinlarinda-rusya-kara-sularinda-abd-denizaltisi-tespit-edildi-1053777846.html

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