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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-disisleri-bakani-lavrov-abdli-mevkidasi-blinken-ile-telefon-gorusmesi-yapti-1053775623.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T16:29+0300
2022-02-12T16:29+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya karşı “Rus saldırganlığı” hakkında başlattığı kampanyanın kışkırtıcı hedefler izlediğini belirtti.Lavrov, bu kampanyanın Kiev’deki yetkilileri Minsk Anlaşmalarını sabote etmeye ve Donbas sorununu zorla çözmeye yönelik zararlı girişimlere teşvik ettiğini kaydetti, Washington ve Brüksel’in Rus-Amerikan anlaşması ve güvenlik garantilerine ilişkin NATO ile anlaşma taslaklarına tepkisinin başta ittifakın genişlememesi olmak üzere Rusya için kilit hükümleri yok saydığını belirtti.Görüşmede, ABD ve NATO'dan alınan ve sunulacak belgeleri değerlendirmenin merkezinde bu konuların yer alacağı vurgulandı. Lavrov, Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenliğin bölünmezliği konusunda en üst düzeyde verilen taahhütleri ihlal eden eylemlerin kabul edilemez olduğunu hatırlattı.Taraflar, görüşmede güncel ikili ilişkilere de değindi.
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abd, rusya, sergey lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı

16:29 12.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya karşı “Rus saldırganlığı” hakkında başlattığı kampanyanın kışkırtıcı hedefler izlediğini belirtti.
Lavrov, bu kampanyanın Kiev’deki yetkilileri Minsk Anlaşmalarını sabote etmeye ve Donbas sorununu zorla çözmeye yönelik zararlı girişimlere teşvik ettiğini kaydetti, Washington ve Brüksel’in Rus-Amerikan anlaşması ve güvenlik garantilerine ilişkin NATO ile anlaşma taslaklarına tepkisinin başta ittifakın genişlememesi olmak üzere Rusya için kilit hükümleri yok saydığını belirtti.
Görüşmede, ABD ve NATO'dan alınan ve sunulacak belgeleri değerlendirmenin merkezinde bu konuların yer alacağı vurgulandı. Lavrov, Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenliğin bölünmezliği konusunda en üst düzeyde verilen taahhütleri ihlal eden eylemlerin kabul edilemez olduğunu hatırlattı.
Taraflar, görüşmede güncel ikili ilişkilere de değindi.
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