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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/volodin-federasyon-konseyi-donetsk-ve-luganskin-taninmasina-iliskin-iki-eylem-secenegi-ele-alacak-1053766578.html
Volodin: Federasyon Konseyi, Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasına ilişkin iki eylem seçeneği ele alacak
Volodin: Federasyon Konseyi, Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasına ilişkin iki eylem seçeneği ele alacak
Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin yasa... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T01:00+0300
2022-02-12T01:00+0300
ukrayna krizi
vyaçeslav volodin
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti
rusya
federasyon konseyi
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Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin yasa tasarısının parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerle istişare edilmesi sürecinin tamamlandığını, tasarının 14 Şubat’ta Federasyon Konseyi’nde ele alınmasının ardından ya Genel Kurul’a sunulacağı ya da istişareler için Dışişleri Bakanlığı’na gönderileceğini kaydetti.Volodin, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Tasarıya ilişkin iki öneri var: Rusya Devlet Başkanı’na Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısının Genel Kurul’da derhal ele alınması; ikincisi de, belgenin ilk olarak istişareler için dışişleri bakanlığı ve diğer ilgili devlet kurumlarına gönderilmesi ve ardından alınan görüşler ışığında değerlendirilmesi" dedi.Volodin’e göre, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin tutumları şu şekilde:Volodin ayrıca, Ukrayna'nın Minsk Anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğine vurgu yaparak, "Burada söz konusu olan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın hayatlarının korunmasıdır" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Ocak'ta hükümete, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde yaşayan Rus vatandaşları için sosyal yardım prosedürünün kolaylaştırılması talimatı vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220211/rusya-disisleri-bati-ukrayna-cevresindeki-yapay-gerilimi-tirmandirmak-icin-kumpas-baslatti-1053765255.html
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vyaçeslav volodin, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti, rusya, federasyon konseyi

Volodin: Federasyon Konseyi, Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasına ilişkin iki eylem seçeneği ele alacak

01:00 12.02.2022
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Fotoğraf bankasına girVyaçeslav Volodin
Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Valeriy Melnikov
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Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin yasa tasarısının parlamentoda grubu bulunan partilerle istişare edilmesi sürecinin tamamlandığını duyurdu.
Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin yasa tasarısının parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerle istişare edilmesi sürecinin tamamlandığını, tasarının 14 Şubat’ta Federasyon Konseyi’nde ele alınmasının ardından ya Genel Kurul’a sunulacağı ya da istişareler için Dışişleri Bakanlığı’na gönderileceğini kaydetti.
Volodin, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Tasarıya ilişkin iki öneri var: Rusya Devlet Başkanı’na Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısının Genel Kurul’da derhal ele alınması; ikincisi de, belgenin ilk olarak istişareler için dışişleri bakanlığı ve diğer ilgili devlet kurumlarına gönderilmesi ve ardından alınan görüşler ışığında değerlendirilmesi" dedi.
Volodin’e göre, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin tutumları şu şekilde:
Birleşik Rusya Partisi, Donetsk ve Lugansk’a askeri ürünlerin tedarik edilmesi ve insanlara sosyal yardım sağlanmasını öneriyor.
Rusya Federasyonu Komünist Partisi ve Adil Rusya Partisi, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin egemen ve bağımsız devletler olarak tanınmasını öneriyor.
Yeni İnsanlar Partisi, tutumlarını konuyu ele aldıktan sonra belirleyecek.
Rusya Liberal Demokrat Partisi daha radikal talepler öne sürüyor (taleplerin içeriğiyle ilgili bilgi vermedi).
Volodin ayrıca, Ukrayna'nın Minsk Anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğine vurgu yaparak, "Burada söz konusu olan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın hayatlarının korunmasıdır" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Ocak'ta hükümete, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde yaşayan Rus vatandaşları için sosyal yardım prosedürünün kolaylaştırılması talimatı vermişti.
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