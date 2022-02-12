https://tr.sputniknews.com/20220212/volodin-federasyon-konseyi-donetsk-ve-luganskin-taninmasina-iliskin-iki-eylem-secenegi-ele-alacak-1053766578.html

Volodin: Federasyon Konseyi, Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasına ilişkin iki eylem seçeneği ele alacak

Volodin: Federasyon Konseyi, Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasına ilişkin iki eylem seçeneği ele alacak

Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin yasa... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T01:00+0300

2022-02-12T01:00+0300

2022-02-12T01:00+0300

ukrayna krizi

vyaçeslav volodin

donetsk halk cumhuriyeti

lugansk halk cumhuriyeti

rusya

federasyon konseyi

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Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin yasa tasarısının parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerle istişare edilmesi sürecinin tamamlandığını, tasarının 14 Şubat’ta Federasyon Konseyi’nde ele alınmasının ardından ya Genel Kurul’a sunulacağı ya da istişareler için Dışişleri Bakanlığı’na gönderileceğini kaydetti.Volodin, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Tasarıya ilişkin iki öneri var: Rusya Devlet Başkanı’na Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısının Genel Kurul’da derhal ele alınması; ikincisi de, belgenin ilk olarak istişareler için dışişleri bakanlığı ve diğer ilgili devlet kurumlarına gönderilmesi ve ardından alınan görüşler ışığında değerlendirilmesi" dedi.Volodin’e göre, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin tutumları şu şekilde:Volodin ayrıca, Ukrayna'nın Minsk Anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğine vurgu yaparak, "Burada söz konusu olan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın hayatlarının korunmasıdır" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Ocak'ta hükümete, Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinde yaşayan Rus vatandaşları için sosyal yardım prosedürünün kolaylaştırılması talimatı vermişti.

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vyaçeslav volodin, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti, rusya, federasyon konseyi