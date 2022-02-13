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Türkiye
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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220213/eski-afganistan-cumhurbaskani-karzai-abd-nasil-olur-da-bir-teror-kurbani-ulkeden-tazminat-alabilir-1053794886.html
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai: ABD nasıl olur da bir terör kurbanı ülkeden tazminat alabilir?
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai: ABD nasıl olur da bir terör kurbanı ülkeden tazminat alabilir?
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkenin dondurulan 7 milyar dolarının 3.5 milyar dolarını 11 Eylül kurbanlarının halen... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T17:49+0300
2022-02-13T17:49+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
hamid karzai
joe biden
tazminat
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Karzai, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Biden'in ABD başkan yardımcısıyken, El Kaide Lideri Usame bin Ladin'in Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın Abbottabad şehrinde düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü çok iyi bildiğini söyledi.Usame bin Ladin'in Afganistan'a Afganlar tarafından değil, yabancılar tarafından getirildiğini ifade eden Karzai, bu nedenle Afgan halkının da terör kurbanı olduğunun altını çizdi.Hamid Karzai, Usame bin Ladin'in terör faaliyetlerinin bedelini Afganistan halkının ödememesi gerektiğini vurguladı.Söz konusu paraların Afganistan halkına ait olduğunu dile getiren Karzai, "Afganistan halkı terör kurbanıdır, ABD nasıl olur da bir terör kurbanı ülkeden tazminat alabilir. Amerikan halkına ve dünyaya sesleniyorum, yoksul bir ulusu suçlayıp nasıl parasına el koyabilirler?" dedi.Kararı Biden imzalamıştıABD Başkanı Joe Biden, imzaladığı kararnameyle Afganistan Merkez Bankasının dondurulmuş 7 milyar dolarının tamamının kullanıma açılmasına ve bu paranın 3,5 milyar dolarlık kısmının insani yardım temelinde doğrudan Afgan halkına aktarılmasına karar vermişti.Biden, kalan 3,5 milyar doların ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayrılması yönünde adım atmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220212/abd-afganistanin-dondurulan-7-milyar-dolarini-afgan-halki-ile-11-eylul-kurbanlarina-bolusturecek-1053766934.html
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abd, afganistan, hamid karzai, joe biden, tazminat

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai: ABD nasıl olur da bir terör kurbanı ülkeden tazminat alabilir?

17:49 13.02.2022
© AP Photo / Rahmat GulEski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
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Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkenin dondurulan 7 milyar dolarının 3.5 milyar dolarını 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayırması kararını tekrar gözden geçirmesini istedi.
Karzai, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Biden'in ABD başkan yardımcısıyken, El Kaide Lideri Usame bin Ladin'in Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın Abbottabad şehrinde düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü çok iyi bildiğini söyledi.
Usame bin Ladin'in Afganistan'a Afganlar tarafından değil, yabancılar tarafından getirildiğini ifade eden Karzai, bu nedenle Afgan halkının da terör kurbanı olduğunun altını çizdi.
Hamid Karzai, Usame bin Ladin'in terör faaliyetlerinin bedelini Afganistan halkının ödememesi gerektiğini vurguladı.
Söz konusu paraların Afganistan halkına ait olduğunu dile getiren Karzai, "Afganistan halkı terör kurbanıdır, ABD nasıl olur da bir terör kurbanı ülkeden tazminat alabilir. Amerikan halkına ve dünyaya sesleniyorum, yoksul bir ulusu suçlayıp nasıl parasına el koyabilirler?" dedi.

Kararı Biden imzalamıştı

ABD Başkanı Joe Biden, imzaladığı kararnameyle Afganistan Merkez Bankasının dondurulmuş 7 milyar dolarının tamamının kullanıma açılmasına ve bu paranın 3,5 milyar dolarlık kısmının insani yardım temelinde doğrudan Afgan halkına aktarılmasına karar vermişti.
Biden, kalan 3,5 milyar doların ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayrılması yönünde adım atmıştı.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
Taliban kontrolünde Afganistan
ABD, Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarını Afgan halkı ile 11 Eylül kurbanlarına bölüştürecek
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