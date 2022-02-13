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https://tr.sputniknews.com/20220213/halil-falyali-cinayeti-faysal-soylemez-de-gozaltina-alindi-1053791260.html
Halil Falyalı cinayeti: Faysal Söylemez de gözaltına alındı
Halil Falyalı cinayeti: Faysal Söylemez de gözaltına alındı
Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasunda 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Mustafa Söylemez'in... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T14:50+0300
2022-02-13T14:50+0300
türkiye
gözaltı
halil falyalı
cinayet
soruşturma
istanbul
kuzey kıbrıs
girne
söylemez kardeşler
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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltı sayısı 10'a yükseldi.Gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi.1990'larda üniformalı çete olarak anılan Söylemezler; eski doktor, asker ve polis olan kardeşlerden oluşuyordu. Soruşturma kapsamında Kuzey Kıbrıs polisi, Girne'de bir eve operasyon düzenledi, 2 zanlı gözaltına alındı. Polis baskın yapılan evde bir tabanca buldu. Silaha balistik inceleme yapılıp, Falyalı suikastinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak.Gözaltı sayısı 10'a yükseldi̇Böylece cinayet ile ilgili yakalananların sayısı Kıbrıs'ta 4, İstanbul'da 6 olmak üzere, 10'a yükseldi. Kıbrıs'tan bir polis ekibinin delillerle birlikte Türkiye'ye geleceği ve soruşturma ile ilgili koordinasyon sağlanacağı öğrenildi.Halil Falyalı, 2016'dan beri ABD'nin para aklama ve uyuşturucu trafiğinden arananlar listesindeydi. Bu nedenle Kıbrıs'tan ayrılmıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220213/halil-falyali-cinayeti-sorusturmasinda-istanbulda-gozaltina-alinanlarin-sayisi-6ya-yukseldi-1053785209.html
türkiye
istanbul
kuzey kıbrıs
girne
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gözaltı, halil falyalı, cinayet, soruşturma, istanbul, kuzey kıbrıs, girne, söylemez kardeşler

Halil Falyalı cinayeti: Faysal Söylemez de gözaltına alındı

14:50 13.02.2022
© DHAHalil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor
Halil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA
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Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasunda 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu öğrenildi. Gözaltı sayısı 10'a yükseldi.
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi.
1990'larda üniformalı çete olarak anılan Söylemezler; eski doktor, asker ve polis olan kardeşlerden oluşuyordu.

Soruşturma kapsamında Kuzey Kıbrıs polisi, Girne'de bir eve operasyon düzenledi, 2 zanlı gözaltına alındı. Polis baskın yapılan evde bir tabanca buldu. Silaha balistik inceleme yapılıp, Falyalı suikastinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak.

Gözaltı sayısı 10'a yükseldi̇

Böylece cinayet ile ilgili yakalananların sayısı Kıbrıs'ta 4, İstanbul'da 6 olmak üzere, 10'a yükseldi. Kıbrıs'tan bir polis ekibinin delillerle birlikte Türkiye'ye geleceği ve soruşturma ile ilgili koordinasyon sağlanacağı öğrenildi.

Halil Falyalı, 2016'dan beri ABD'nin para aklama ve uyuşturucu trafiğinden arananlar listesindeydi. Bu nedenle Kıbrıs'tan ayrılmıyordu.
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
TÜRKİYE
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul‘da gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi
03:57
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