https://tr.sputniknews.com/20220213/halil-falyali-cinayeti-faysal-soylemez-de-gozaltina-alindi-1053791260.html

Halil Falyalı cinayeti: Faysal Söylemez de gözaltına alındı

Halil Falyalı cinayeti: Faysal Söylemez de gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasunda 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Mustafa Söylemez'in... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T14:50+0300

2022-02-13T14:50+0300

2022-02-13T14:50+0300

türkiye

gözaltı

halil falyalı

cinayet

soruşturma

istanbul

kuzey kıbrıs

girne

söylemez kardeşler

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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltı sayısı 10'a yükseldi.Gözaltına alınan son üç kişiden birinin de Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi.1990'larda üniformalı çete olarak anılan Söylemezler; eski doktor, asker ve polis olan kardeşlerden oluşuyordu. Soruşturma kapsamında Kuzey Kıbrıs polisi, Girne'de bir eve operasyon düzenledi, 2 zanlı gözaltına alındı. Polis baskın yapılan evde bir tabanca buldu. Silaha balistik inceleme yapılıp, Falyalı suikastinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak.Gözaltı sayısı 10'a yükseldi̇Böylece cinayet ile ilgili yakalananların sayısı Kıbrıs'ta 4, İstanbul'da 6 olmak üzere, 10'a yükseldi. Kıbrıs'tan bir polis ekibinin delillerle birlikte Türkiye'ye geleceği ve soruşturma ile ilgili koordinasyon sağlanacağı öğrenildi.Halil Falyalı, 2016'dan beri ABD'nin para aklama ve uyuşturucu trafiğinden arananlar listesindeydi. Bu nedenle Kıbrıs'tan ayrılmıyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220213/halil-falyali-cinayeti-sorusturmasinda-istanbulda-gozaltina-alinanlarin-sayisi-6ya-yukseldi-1053785209.html

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gözaltı, halil falyalı, cinayet, soruşturma, istanbul, kuzey kıbrıs, girne, söylemez kardeşler