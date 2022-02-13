https://tr.sputniknews.com/20220213/hollanda-ukrayna-ucuslarini-askiya-aldi-1053783687.html

Hollanda, Ukrayna uçuşlarını askıya aldı

Hollanda, Ukrayna uçuşlarını askıya aldı

Hollandalı havayolu şirketi KLM, tansiyonun yükselmesi nedeniyle Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını duyurdu. 13.02.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

hollanda

ukrayna

uçuş

askıya alma

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Hollanda havayolları KLM, gerilimin yükselmesi nedeniyle yapılacak olan tüm uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.Yapılan açıklamada, ”Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bu gece planlanan uçuş gerçekleşmeyecek” denildi.Daha önce Hollanda hükümeti, Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu.

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hollanda

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