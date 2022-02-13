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Türkiye
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220213/hollanda-ukrayna-ucuslarini-askiya-aldi-1053783687.html
Hollanda, Ukrayna uçuşlarını askıya aldı
Hollanda, Ukrayna uçuşlarını askıya aldı
Hollandalı havayolu şirketi KLM, tansiyonun yükselmesi nedeniyle Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını duyurdu. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T00:54+0300
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ukrayna krizi
hollanda
ukrayna
uçuş
askıya alma
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Hollanda havayolları KLM, gerilimin yükselmesi nedeniyle yapılacak olan tüm uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.Yapılan açıklamada, ”Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bu gece planlanan uçuş gerçekleşmeyecek” denildi.Daha önce Hollanda hükümeti, Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220212/donetsk-halk-cumhuriyeti-cephe-hattindaki-ukraynali-asker-sayisi-150-bine-ulasti-1053780941.html
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hollanda, ukrayna, uçuş, askıya alma

Hollanda, Ukrayna uçuşlarını askıya aldı

00:54 13.02.2022
© SputnikYolcu uçağı
Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
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Hollandalı havayolu şirketi KLM, tansiyonun yükselmesi nedeniyle Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını duyurdu.
Hollanda havayolları KLM, gerilimin yükselmesi nedeniyle yapılacak olan tüm uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.
Yapılan açıklamada, ”Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bu gece planlanan uçuş gerçekleşmeyecek” denildi.
Daha önce Hollanda hükümeti, Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
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