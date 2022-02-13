Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Steinmeier yeniden Almanya'nın cumhurbaşkanı seçildi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220213/irakta-kdpli-zebarinin-cumhurbaskanligi-adayligina-mahkemeden-ret--1053792623.html
Irak’ta KDP’li Zebari’nin cumhurbaşkanlığı adaylığına mahkemeden ret
Irak’ta KDP’li Zebari’nin cumhurbaşkanlığı adaylığına mahkemeden ret
Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) cumhurbaşkanı adayı Hoşyar Zebari'nin adaylığını onaylamadı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T15:51+0300
2022-02-13T15:51+0300
dünya
irak
kdp
cumhurbaşkanı
hoşyar zebari
ret
adaylık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101992/85/1019928573_0:28:1025:605_1920x0_80_0_0_c8410eef28e91472ff54b4c1c7d5ee39.jpg
Irak’ta Mesut Barzani başkanlığındaki KDP'den Hoşyar Zebari’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı, Irak Federal Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi. KDP’nin önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni bir aday sunması bekleniyor.Hoşyar Zebari, 2016 yılında yolsuzluk iddiaları nedeniyle dışişleri bakanlığı görevinden alınmıştı. Zebari’nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ise bazı milletvekilleri itiraz etmişti.Ülkedeki 25 cumhurbaşkanı adayı arasından mevcut Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih en güçlü isim olarak gösteriliyor.Irak'ta 2003 yılından bu yana cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden, meclis başkanı ise Sünnilerden seçiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220109/irakta-yeni-meclisin-ilk-oturumu-olayli-gecti-vekiller-birbirine-girdi-1052557729.html
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101992/85/1019928573_91:0:934:632_1920x0_80_0_0_cc8eb8391651c039e1383aeaa9be96ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, kdp, cumhurbaşkanı, hoşyar zebari, ret, adaylık

Irak’ta KDP’li Zebari’nin cumhurbaşkanlığı adaylığına mahkemeden ret

15:51 13.02.2022
© AP Photo / Hadi MizbanIrak Maliye Bakanı Hoşyar Zebari
Irak Maliye Bakanı Hoşyar Zebari - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Abone ol
Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) cumhurbaşkanı adayı Hoşyar Zebari'nin adaylığını onaylamadı.
Irak’ta Mesut Barzani başkanlığındaki KDP'den Hoşyar Zebari’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı, Irak Federal Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi. KDP’nin önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni bir aday sunması bekleniyor.
Hoşyar Zebari, 2016 yılında yolsuzluk iddiaları nedeniyle dışişleri bakanlığı görevinden alınmıştı. Zebari’nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ise bazı milletvekilleri itiraz etmişti.
Ülkedeki 25 cumhurbaşkanı adayı arasından mevcut Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih en güçlü isim olarak gösteriliyor.
Irak'ta 2003 yılından bu yana cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden, meclis başkanı ise Sünnilerden seçiliyor.
Irak’ta yeni meclisin ilk oturumu olaylı geçti. Sadr Grubu ile Koordinasyon Grubu milletvekilleri arasında tartışma çıkarken, Meclis Başkanı seçilen Mahmut Meşhedani hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
DÜNYA
Irak'ta yeni meclisin ilk oturumu olaylı geçti: Vekiller birbirine girdi
9 Ocak, 21:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала