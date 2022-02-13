https://tr.sputniknews.com/20220213/nufusmatikler-81-ilde-aktif-hale-geldi-1053792274.html
Nüfusmatikler 81 ilde aktif hale geldi
Nüfusmatikler 81 ilde aktif hale geldi
Nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen nüfusmatikler ülke genelinde yaygınlaştırılarak... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T15:43+0300
2022-02-13T15:43+0300
2022-02-13T15:43+0300
türkiye
nüfus
kimlik
kart
şehir
yönetim
göç
başvuru
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan ‘nüfusmatik’ uygulaması, ülke genelinde yaygınlaştırıldı. 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başlayan nüfusmatikler ile nüfus müdürlüklerinin iş yükü azaltılırken, vatandaşlar işlemelerini daha kolay yapabiliyor.İlk etapta 50 ilde faaliyete başlayan nüfusmatiklerden, bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra; kimlik kartı işlemleri, adres beyanı, kimlik kartı başvurusu,15 yaş altı çocukların ebeveynleri tarafından kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, randevu gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/cipli-kimlik-kartlari-ile-meslekleri-bitme-durumuna-geldi-eski-kimliklerle-daha-cok-is-yapiyorduk-1053200069.html
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nüfus, kimlik, kart, şehir, yönetim, göç, başvuru, içişleri bakanlığı
Nüfusmatikler 81 ilde aktif hale geldi
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Nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen nüfusmatikler ülke genelinde yaygınlaştırılarak 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan ‘nüfusmatik’ uygulaması, ülke genelinde yaygınlaştırıldı.
81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başlayan nüfusmatikler ile nüfus müdürlüklerinin iş yükü azaltılırken, vatandaşlar işlemelerini daha kolay yapabiliyor.
İlk etapta 50 ilde faaliyete başlayan nüfusmatiklerden, bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra; kimlik kartı işlemleri, adres beyanı, kimlik kartı başvurusu,15 yaş altı çocukların ebeveynleri tarafından kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, randevu gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.
Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor.