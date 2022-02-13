https://tr.sputniknews.com/20220213/nufusmatikler-81-ilde-aktif-hale-geldi-1053792274.html

Nüfusmatikler 81 ilde aktif hale geldi

Nüfusmatikler 81 ilde aktif hale geldi

Nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen nüfusmatikler ülke genelinde yaygınlaştırılarak... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T15:43+0300

2022-02-13T15:43+0300

2022-02-13T15:43+0300

türkiye

nüfus

kimlik

kart

şehir

yönetim

göç

başvuru

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan ‘nüfusmatik’ uygulaması, ülke genelinde yaygınlaştırıldı. 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başlayan nüfusmatikler ile nüfus müdürlüklerinin iş yükü azaltılırken, vatandaşlar işlemelerini daha kolay yapabiliyor.İlk etapta 50 ilde faaliyete başlayan nüfusmatiklerden, bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra; kimlik kartı işlemleri, adres beyanı, kimlik kartı başvurusu,15 yaş altı çocukların ebeveynleri tarafından kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, randevu gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor.

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nüfus, kimlik, kart, şehir, yönetim, göç, başvuru, içişleri bakanlığı