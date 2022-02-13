https://tr.sputniknews.com/20220213/okan-buruktan-galatasaray-aciklamasi-bu-yukun-altina-girmeye-hazirim-haber-bekliyorum-1053786978.html
Okan Buruk'tan 'Galatasaray' açıklaması: Bu yükün altına girmeye hazırım, haber bekliyorum
Okan Buruk'tan 'Galatasaray' açıklaması: Bu yükün altına girmeye hazırım, haber bekliyorum
2019-2020 sezonuna Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk, Galatasaray'ın bu sezonki kötü gidişine isyan edip sarı-kırmızılı takımdan haber beklediğini... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T10:45+0300
2022-02-13T10:45+0300
2022-02-13T10:45+0300
spor
galatasaray
okan buruk
domenec torrent
fatih terim
haber
açıklama
medipol başakşehir
teknik direktör
süper lig
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Galatasaray’daki kötü gidişat devam ederken, Fatih Terim’in ardından göreve gelen Domenec Torrent 5. maçında da galibiyetle tanışamadı. 5 karşılaşmada sadece iki puan alan sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattının 4 puan üzerinde yer alıyor.Galatasaray taraftarı memnuniyetsizliklerini tribünden yaptıkları tezahüratla gösterirken, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından ve Başakşehir’i Süper Lig’de şampiyon yapan teknik direktör Okan Buruk’tan flaş bir açıklama geldi.'Galatasaray i̇le ki̇mse alay edemez'1 yıldır takımda çalıştırmayan ve Başakşehir’den 2021 yılının Ocak ayında ayrılan Buruk, TV 100’e yaptığı açıklamada, “Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez” dedi.Görev verilmesi durumunda hazır olduğunun altını çizen Buruk, “Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray’a gitmemi çok istiyor” ifadelerini kullandı.Teknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda Elazığspor’u çalıştırarak başlayan Okan Buruk, ardından Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir’i çalıştırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220212/galatasaray-ile-kayserispor-puanlari-paylasti-1053781997.html
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galatasaray, okan buruk, domenec torrent, fatih terim, haber, açıklama, medipol başakşehir, teknik direktör, süper lig
Okan Buruk'tan 'Galatasaray' açıklaması: Bu yükün altına girmeye hazırım, haber bekliyorum
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2019-2020 sezonuna Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk, Galatasaray'ın bu sezonki kötü gidişine isyan edip sarı-kırmızılı takımdan haber beklediğini açıkladı.
Galatasaray’daki kötü gidişat devam ederken, Fatih Terim’in ardından göreve gelen Domenec Torrent 5. maçında da galibiyetle tanışamadı. 5 karşılaşmada sadece iki puan alan sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattının 4 puan üzerinde yer alıyor.
Galatasaray taraftarı memnuniyetsizliklerini tribünden yaptıkları tezahüratla gösterirken, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından ve Başakşehir’i Süper Lig’de şampiyon yapan teknik direktör Okan Buruk’tan flaş bir açıklama geldi.
'Galatasaray i̇le ki̇mse alay edemez'
1 yıldır takımda çalıştırmayan ve Başakşehir’den 2021 yılının Ocak ayında ayrılan Buruk, TV 100’e yaptığı açıklamada, “Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez” dedi.
Görev verilmesi durumunda hazır olduğunun altını çizen Buruk, “Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray’a gitmemi çok istiyor” ifadelerini kullandı.
Teknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda Elazığspor’u çalıştırarak başlayan Okan Buruk, ardından Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir’i çalıştırdı.