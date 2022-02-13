https://tr.sputniknews.com/20220213/patrik-bartholomeostan-ukrayna-ile-rusyaya-baris-cagrisi-1053793975.html

Patrik Bartholomeos'tan Ukrayna ile Rusya'ya barış çağrısı

Patrik Bartholomeos'tan Ukrayna ile Rusya'ya barış çağrısı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim, şiddet içeren söylem ve Avrupa'da bir savaş olasılığına kesinlikle karşı... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T17:04+0300

2022-02-13T17:04+0300

2022-02-13T17:09+0300

ukrayna krizi

fener rum patriği bartholomeos

ukrayna

rusya

savaş

dua

açıklama

kriz

gerilim

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Bartholomeos, Fener Rum Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayinden sonra Ukrayna ve Rusya için barış duası yaptı.Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getiren Bartholomeos, bu süreçte Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra tüm dünyanın bu konuda yapıcı olması gerektiğini söyledi.Fener Rum Patrikhanesi olarak bölge ve dünya için barış temenni ettiklerini belirten Bartholomeos, "Hepimizin görevi, çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesi ve insan haklarına, onuruna koşulsuz saygı gösterilmesi ve korunması için dua etmek ve buna aktif katkı sağlamaktır" diye konuştu.Papa Francis'in Ukrayna ve Rusya hakkındaki çağrısını anımsatan Bartholomeos, "Değerli kardeşimiz Papa Francis'in dediği gibi 'Savaş bir çılgınlıktır'. Tüm dini temsilcilikler, iyi niyetli insanlar her birimiz de barışçıl bir çağrıda bulunmalıyız" sözlerini sarf etti.'Şiddet, dram ve ölüm getirir'Patrik Bartholomeos, tüm taraflara ve insanlığa çağrı yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

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fener rum patriği bartholomeos, ukrayna, rusya, savaş, dua, açıklama, kriz, gerilim