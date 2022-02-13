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Resmi Gazete’de yayımlandı: KDV'si yüzde 1'e düşürülen temel gıda ürünleri neler?
Resmi Gazete’de yayımlandı: KDV'si yüzde 1'e düşürülen temel gıda ürünleri neler?
Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T09:13+0300
2022-02-13T09:13+0300
ekonomi
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
kdv
katma değer vergisi (kdv)
indirim
liste
açıklama
enflasyon
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini açıklamasının ardından buna ilişkin mevzuat düzenlemesi de Resmi Gazete’de yayınlandı. İndirimli KDV oranları 14 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, 12 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 8 KDV oranına tabi ürünlerin yer aldığı II sayılı listede bulunan gıda maddeleri, KDV oranının yüzde 1 olduğu I sayılı listeye dahil edildi.KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen gıda maddeleri şunlar:1.fasıl büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, domuz,2.fasıl kümes hayvanları,3.fasıl balık,4.fasıl yumurta, bal,5. fasıl bağırsak,6.fasıl çeşitli sebze fideleri,7.fasıl yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular,8. Fasıl yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler,9.fasıl kahve, çay, baharat, Paraguay çayı,10.fasıl hububat,11.fasıl değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni.12.fasıl sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu,15.fasıl hayvansal ve bitkisel yağlar,16.fasıl et, balık, kabuklu hayvanlar,17. fasıl şeker ve şeker mamulleri,18. fasıl Kakao ve müstahzarları,19.fasıl hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri,20. Fasıl sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar,21. Fasıl yenilen çeşitli gıda müstahzarları,22.fasılda yer alan su ve soda.,23.fasıl zeytin küspesi, 25.fasıl tuz.
https://tr.sputniknews.com/20220213/gidada-kdv-oranini-yuzde-1e-indiren-karar-resmi-gazetede-1053783251.html
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resmi gazete, recep tayyip erdoğan, kdv, katma değer vergisi (kdv), indirim, liste, açıklama, enflasyon

Resmi Gazete’de yayımlandı: KDV'si yüzde 1'e düşürülen temel gıda ürünleri neler?

09:13 13.02.2022
© AAmarket alışverişi
market alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AA
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Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak indirimde ürünler arasında şeker, su, zeytin, yağ ve bal gibi temel gıda ürünleri bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini açıklamasının ardından buna ilişkin mevzuat düzenlemesi de Resmi Gazete’de yayınlandı. İndirimli KDV oranları 14 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.
Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, 12 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 8 KDV oranına tabi ürünlerin yer aldığı II sayılı listede bulunan gıda maddeleri, KDV oranının yüzde 1 olduğu I sayılı listeye dahil edildi.
KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen gıda maddeleri şunlar:
1.fasıl büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, domuz,
2.fasıl kümes hayvanları,
3.fasıl balık,
4.fasıl yumurta, bal,
5. fasıl bağırsak,
6.fasıl çeşitli sebze fideleri,
7.fasıl yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular,
8. Fasıl yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler,
9.fasıl kahve, çay, baharat, Paraguay çayı,
10.fasıl hububat,
11.fasıl değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni.
12.fasıl sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu,
15.fasıl hayvansal ve bitkisel yağlar,
16.fasıl et, balık, kabuklu hayvanlar,
17. fasıl şeker ve şeker mamulleri,
18. fasıl Kakao ve müstahzarları,
19.fasıl hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri,
20. Fasıl sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar,
21. Fasıl yenilen çeşitli gıda müstahzarları,
22.fasılda yer alan su ve soda.,
23.fasıl zeytin küspesi, 25.fasıl tuz.
market - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
EKONOMİ
Gıdada KDV oranını yüzde 1'e indiren karar Resmi Gazete'de
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