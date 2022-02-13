https://tr.sputniknews.com/20220213/resmi-gazetede-yayimlandi-kdvsi-yuzde-1e-dusurulen-temel-gida-urunleri-neler-1053785537.html

Resmi Gazete’de yayımlandı: KDV'si yüzde 1'e düşürülen temel gıda ürünleri neler?

Resmi Gazete’de yayımlandı: KDV'si yüzde 1'e düşürülen temel gıda ürünleri neler?

Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T09:13+0300

2022-02-13T09:13+0300

2022-02-13T09:13+0300

ekonomi

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

kdv

katma değer vergisi (kdv)

indirim

liste

açıklama

enflasyon

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini açıklamasının ardından buna ilişkin mevzuat düzenlemesi de Resmi Gazete’de yayınlandı. İndirimli KDV oranları 14 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, 12 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 8 KDV oranına tabi ürünlerin yer aldığı II sayılı listede bulunan gıda maddeleri, KDV oranının yüzde 1 olduğu I sayılı listeye dahil edildi.KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen gıda maddeleri şunlar:1.fasıl büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, domuz,2.fasıl kümes hayvanları,3.fasıl balık,4.fasıl yumurta, bal,5. fasıl bağırsak,6.fasıl çeşitli sebze fideleri,7.fasıl yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular,8. Fasıl yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler,9.fasıl kahve, çay, baharat, Paraguay çayı,10.fasıl hububat,11.fasıl değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni.12.fasıl sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu,15.fasıl hayvansal ve bitkisel yağlar,16.fasıl et, balık, kabuklu hayvanlar,17. fasıl şeker ve şeker mamulleri,18. fasıl Kakao ve müstahzarları,19.fasıl hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri,20. Fasıl sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar,21. Fasıl yenilen çeşitli gıda müstahzarları,22.fasılda yer alan su ve soda.,23.fasıl zeytin küspesi, 25.fasıl tuz.

https://tr.sputniknews.com/20220213/gidada-kdv-oranini-yuzde-1e-indiren-karar-resmi-gazetede-1053783251.html

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resmi gazete, recep tayyip erdoğan, kdv, katma değer vergisi (kdv), indirim, liste, açıklama, enflasyon