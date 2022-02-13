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Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T16:24+0300
2022-02-13T16:24+0300
dünya
rus
denizaltı
istanbul boğazı
rusya
gemi
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Marmara Denizi yönünden İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı B-237 flama numaraları 'Rostov Na Donu' denizaltısı, saat 12.20 sıralarında Boğaziçi Köprüsü mevkisine geldi.Karadeniz'e doğru yol alan denizaltının güvertesinden bazı askeri personel dışarıyı seyrederken, denizaltının boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da refakat etti.
https://tr.sputniknews.com/20220213/hollanda-ukrayna-ucuslarini-askiya-aldi-1053783687.html
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rus, denizaltı, istanbul boğazı, rusya, gemi

Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

16:24 13.02.2022
© AARus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AA
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Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı B-237 flama numaraları 'Rostov Na Donu' denizaltısı, saat 12.20 sıralarında Boğaziçi Köprüsü mevkisine geldi.
Karadeniz'e doğru yol alan denizaltının güvertesinden bazı askeri personel dışarıyı seyrederken, denizaltının boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da refakat etti.
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