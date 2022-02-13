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https://tr.sputniknews.com/20220213/steinmeier-yeniden-almanyanin-cumhurbaskani-secildi-1053793712.html
Steinmeier yeniden Almanya'nın cumhurbaşkanı seçildi
Steinmeier yeniden Almanya'nın cumhurbaşkanı seçildi
İlk turda 1425 geçerli oyun 1045'ini alan Frank-Walter Steinmeier yeniden Almanya'nın cumhurbaşkanı seçildi. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T16:43+0300
2022-02-13T16:43+0300
2022-02-13T16:43+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
almanya
Steinmeier yeniden Almanya'nın cumhurbaşkanı seçildi
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Ayrıntılar geliyor
İlk turda 1425 geçerli oyun 1045'ini alan Frank-Walter Steinmeier yeniden Almanya'nın cumhurbaşkanı seçildi.