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https://tr.sputniknews.com/20220214/adanada-sevgililer-gunune-ozel-doner-jest-yapalim-istedik-1053810273.html
Adana'da Sevgililer Günü'ne özel döner: 'Jest yapalım istedik'
Adana'da Sevgililer Günü'ne özel döner: 'Jest yapalım istedik'
Adana’da bir dönerci, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle gelen çiftlere dönerleri kalp şeklinde servis ediyor. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T10:48+0300
2022-02-14T10:48+0300
yaşam
türkiye
döner
sevgi
sevgili
14 şubat sevgililer günü
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Kentte uzun yıllardır dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, Sevgililer Günü'nde birbirlerine hediye sunma arayışa giren çiftlere alternatif sunmak için 14 Şubat'a özel kalp şeklinde piton döner hazırladı.Taş, gelen çiftlerin masalarına dönerleri kalp şeklinde servis ediyor.Mehmet İkram Taş, yaptığı açıklamada, müşterilerin uygulamadan memnun kaldığını söyledi. Taş, “Bugün Sevgililer Günü ve bugüne özel gelen çiftlerimize piton döneri kalp şeklinde servis edeceğiz. Müşterilerimize jest yapalım istedik. Gelen müşteriler çok şaşırdı ve mutlu oldular" diye konuştu.Kalp şeklindeki piton döneri yiyen Durmuş ve Fadime Sezici çiftiyse normal tavuk döner yemeye geldiklerini ancak masa karşısında şaşırıp uygulamayı çok beğendiklerini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220214/cicekcilerin-sevgililer-gunu-mesaisi-geceden-basladi-ciftlerimizi-mutlu-etmek-icin-calisiyoruz-1053806630.html
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türkiye, döner, sevgi, sevgili, 14 şubat sevgililer günü

Adana'da Sevgililer Günü'ne özel döner: 'Jest yapalım istedik'

10:48 14.02.2022
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİSevgililer Günü döneri
Sevgililer Günü döneri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - UMUTCAN İŞLEDİCİ
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Adana’da bir dönerci, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle gelen çiftlere dönerleri kalp şeklinde servis ediyor.
Kentte uzun yıllardır dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, Sevgililer Günü'nde birbirlerine hediye sunma arayışa giren çiftlere alternatif sunmak için 14 Şubat'a özel kalp şeklinde piton döner hazırladı.
Taş, gelen çiftlerin masalarına dönerleri kalp şeklinde servis ediyor.
Mehmet İkram Taş, yaptığı açıklamada, müşterilerin uygulamadan memnun kaldığını söyledi. Taş, “Bugün Sevgililer Günü ve bugüne özel gelen çiftlerimize piton döneri kalp şeklinde servis edeceğiz. Müşterilerimize jest yapalım istedik. Gelen müşteriler çok şaşırdı ve mutlu oldular" diye konuştu.
Kalp şeklindeki piton döneri yiyen Durmuş ve Fadime Sezici çiftiyse normal tavuk döner yemeye geldiklerini ancak masa karşısında şaşırıp uygulamayı çok beğendiklerini söyledi.
Çiçekçilerin Sevgililer Günü mesaisi geceden başladı: 'Çiftlerimizi mutlu etmek için çalışıyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
YAŞAM
Çiçekçilerin Sevgililer Günü mesaisi geceden başladı: 'Çiftlerimizi mutlu etmek için çalışıyoruz'
09:28
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