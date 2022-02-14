https://tr.sputniknews.com/20220214/drake-super-bowlda-milyon-dolarlik-bahsi-kazandi-1053813229.html

Drake, Super Bowl'da milyon dolarlık bahsi kazandı

Drake, Super Bowl'da milyon dolarlık bahsi kazandı

Drake, dün gece ABD’de oynanan Super Bowl maçı için kripto para üzerinden yatırdığı bahisten 1 milyon dolar kazandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T11:54+0300

2022-02-14T11:54+0300

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drake

yaşam

super bowl

bahis

kripto para

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Dünyaca ünlü Kanadalı rapçi Drake, dün gece ABD'de oynanan Super Bowl olarak bilinen Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için oynadığı milyon dolarlık bahsi kazandı.35 yaşındaki Drake, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oynadığı bahis görüntüsünü paylaşarak, dün gece oynanan Super Bowl şampiyonluk maçında ‘Los Angeles Rams’ takımı için toplam 1 milyon 260 bin dolar bahis oynadığını açıklamıştı.180 milyon dolarlık serveti olan Drake, bu yüksek bahis yatırımını da kripto para birimi olan Bitcoin ile yapmıştı.Desteklediği takım kazandıNTV'nin aktardığına göre, dün gece oynanan şampiyonluk maçında şarkıcının desteklediği ve bahis yatırımını yaptığı Los Angeles Rams takımı, rakip takım Cincinnati Bengals'i yenerek şampiyon oldu.Bir milyon dolar kazandıDesteklediği takımın şampiyon olmasıyla bahis yatırımından 1 milyon 75 bin dolar kazanan Drake, böylelikle yatırdığı bahsin karşılığını şimdiden fazlasıyla almış oldu.Drake, takımının rakip takım Cincinnati Bengals'i yeneceğini düşünürken, daha önce de Los Angeles Rams takımı oyuncusu Beckham Jr. için 392 bin dolar bahis oynamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220214/1053806190.html

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