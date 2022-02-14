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https://tr.sputniknews.com/20220214/final-yapan-maske-kimsin-sen-youtubea-geciyor-dogu-demirkol-formati-satin-aldigini-duyurdu-1053821908.html
Final yapan 'Maske Kimsin Sen?' YouTube'a geçiyor: Doğu Demirkol, formatı satın aldığını duyurdu
Final yapan 'Maske Kimsin Sen?' YouTube'a geçiyor: Doğu Demirkol, formatı satın aldığını duyurdu
'Maske Kimsin Sen?' yarışması 12 Ocak Cumartesi akşamı final yaptı. Yarışmanın jürilerinden komedyen Doğu Demirkol, programın yayından kaldırılmasını... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T15:09+0300
2022-02-14T15:13+0300
maske kimsin sen
yaşam
final
youtube
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) hakkında inceleme başlatacağını duyurmasıyla gündeme oturan, FOX TV'nin sevilen yarışma programı 'Maske Kimsin Sen?' 12 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti.Dün gece ekranlara veda eden yarışmanın final bölümü, sosyal medyaya damga vurdu. Aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi, programın yayından kaldırılmasına tepki gösterdi.Yarışma gündemdeki yerini korurken; jürideki isimlerden olan komedyen Doğu Demirkol'dan da bir 'Maske Kimsin Sen?' paylaşımı geldi.‘Telaşa mahal yok’Demirkol, programın yayından kaldırılmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Telaşa mahal yok, Maske Kimsin Sen formatını satın aldım. YouTube’dan devam ediyorum. Haftalık bin lira yevmiyeyle çalışacak ünlüler bana ulaş!” ifadelerini kullandı.Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen?' yarışması sosyal medyada yayınlandığı ilk zamanlarda eleştirilerin hedefi olmuştu.Tartışmalar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ‘Basın ve Yayın Faaliyetleri’ başlıklı genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı ifade edilmiş ve bunlardan birisi de 'Maske Kimsin Sen?' olarak gösterilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220204/yapimcisi-acikladi-maske-kimsin-sen-erken-final-yapiyor-1053456784.html
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maske kimsin sen, final, youtube

Final yapan 'Maske Kimsin Sen?' YouTube'a geçiyor: Doğu Demirkol, formatı satın aldığını duyurdu

15:09 14.02.2022 (güncellendi: 15:13 14.02.2022)
© FOX TV'Maske Kimsin Sen?', Doğu Demirkol
'Maske Kimsin Sen?', Doğu Demirkol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© FOX TV
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'Maske Kimsin Sen?' yarışması 12 Ocak Cumartesi akşamı final yaptı. Yarışmanın jürilerinden komedyen Doğu Demirkol, programın yayından kaldırılmasını eleştirdi. Twitter'dan paylaşım yapan Demirkol, "Telaşa mahal yok, formatı satın aldım. YouTube’dan devam ediyorum" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) hakkında inceleme başlatacağını duyurmasıyla gündeme oturan, FOX TV'nin sevilen yarışma programı 'Maske Kimsin Sen?' 12 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti.
Dün gece ekranlara veda eden yarışmanın final bölümü, sosyal medyaya damga vurdu. Aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi, programın yayından kaldırılmasına tepki gösterdi.
Yarışma gündemdeki yerini korurken; jürideki isimlerden olan komedyen Doğu Demirkol'dan da bir 'Maske Kimsin Sen?' paylaşımı geldi.

‘Telaşa mahal yok’

Demirkol, programın yayından kaldırılmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Telaşa mahal yok, Maske Kimsin Sen formatını satın aldım. YouTube’dan devam ediyorum. Haftalık bin lira yevmiyeyle çalışacak ünlüler bana ulaş!” ifadelerini kullandı.
Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen?' yarışması sosyal medyada yayınlandığı ilk zamanlarda eleştirilerin hedefi olmuştu.
Tartışmalar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ‘Basın ve Yayın Faaliyetleri’ başlıklı genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı ifade edilmiş ve bunlardan birisi de 'Maske Kimsin Sen?' olarak gösterilmişti.
Maske Kimsin Sen? yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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Yapımcısı açıkladı: ‘Maske Kimsin Sen’ erken final yapıyor
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