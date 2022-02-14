https://tr.sputniknews.com/20220214/g7-ulkelerinden-rusyaya-yaptirim-tehdidi-1053832297.html
G7 ülkelerinden Rusya’ya yaptırım tehdidi
G7 ülkelerinden Rusya’ya yaptırım tehdidi
İngiltere’nin Rusya Büyükelçiliği, G7 ülkelerinin, Ukrayna’ya ‘saldırması’ durumunda Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını açıkladığını... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T19:12+0300
2022-02-14T19:12+0300
2022-02-14T19:12+0300
g7
rusya
yaptırım
tehdit
ukrayna krizi
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İngiltere’nin Rusya Büyükelçiliği’nin sitesinden yayınlanan açıklamada, “En yakın önceliğimiz, gerilimi azaltmaya yönelik çabaları desteklemek. Rusya’nın Ukrayna’ya her türlü yeni askeri saldırısına hızlı, koordineli ve kararlı tepkiyle karşılık verilecek” ifadesine yer verildi.Yaptırımların Rus ekonomisi için “geniş çaplı ve acil sonuçlar” doğuracağı iddia edildi.G7 maliye bakanları, Uluslararası Para Fonu (IMF) başta uluslararası finansal kurumlarla birlikte 2020 Rezerv Finansman Anlaşması kapsamında Ukrayna’ya büyük finansal destek sağlandığını anımsattı. 2014’ten bu yana Ukrayna’ya toplam ikili ve çok taraflı ekonomik desteğin 48 milyar doları geçtiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220214/putine-donetsk-ve-luganskin-bagimsizligini-tanima-cagrisini-iceren-yeni-tasari-dumaya-sunuldu-1053827917.html
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g7, rusya, yaptırım, tehdit
G7 ülkelerinden Rusya’ya yaptırım tehdidi
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İngiltere’nin Rusya Büyükelçiliği, G7 ülkelerinin, Ukrayna’ya ‘saldırması’ durumunda Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını açıkladığını belirtti.
İngiltere’nin Rusya Büyükelçiliği’nin sitesinden yayınlanan açıklamada, “En yakın önceliğimiz, gerilimi azaltmaya yönelik çabaları desteklemek. Rusya’nın Ukrayna’ya her türlü yeni askeri saldırısına hızlı, koordineli ve kararlı tepkiyle karşılık verilecek” ifadesine yer verildi.
Yaptırımların Rus ekonomisi için “geniş çaplı ve acil sonuçlar” doğuracağı iddia edildi.
G7 maliye bakanları, Uluslararası Para Fonu (IMF) başta uluslararası finansal kurumlarla birlikte 2020 Rezerv Finansman Anlaşması kapsamında Ukrayna’ya büyük finansal destek sağlandığını anımsattı. 2014’ten bu yana Ukrayna’ya toplam ikili ve çok taraflı ekonomik desteğin 48 milyar doları geçtiği belirtildi.