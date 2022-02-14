https://tr.sputniknews.com/20220214/g7-ulkelerinden-rusyaya-yaptirim-tehdidi-1053832297.html

G7 ülkelerinden Rusya’ya yaptırım tehdidi

G7 ülkelerinden Rusya’ya yaptırım tehdidi

İngiltere’nin Rusya Büyükelçiliği, G7 ülkelerinin, Ukrayna’ya ‘saldırması’ durumunda Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını açıkladığını... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T19:12+0300

2022-02-14T19:12+0300

2022-02-14T19:12+0300

g7

rusya

yaptırım

tehdit

ukrayna krizi

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İngiltere’nin Rusya Büyükelçiliği’nin sitesinden yayınlanan açıklamada, “En yakın önceliğimiz, gerilimi azaltmaya yönelik çabaları desteklemek. Rusya’nın Ukrayna’ya her türlü yeni askeri saldırısına hızlı, koordineli ve kararlı tepkiyle karşılık verilecek” ifadesine yer verildi.Yaptırımların Rus ekonomisi için “geniş çaplı ve acil sonuçlar” doğuracağı iddia edildi.G7 maliye bakanları, Uluslararası Para Fonu (IMF) başta uluslararası finansal kurumlarla birlikte 2020 Rezerv Finansman Anlaşması kapsamında Ukrayna’ya büyük finansal destek sağlandığını anımsattı. 2014’ten bu yana Ukrayna’ya toplam ikili ve çok taraflı ekonomik desteğin 48 milyar doları geçtiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220214/putine-donetsk-ve-luganskin-bagimsizligini-tanima-cagrisini-iceren-yeni-tasari-dumaya-sunuldu-1053827917.html

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g7, rusya, yaptırım, tehdit