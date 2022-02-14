https://tr.sputniknews.com/20220214/galatasarayda-torrent-ile-devam-karari-1053828290.html
Galatasaray'da 'Torrent ile devam' kararı
Galatasaray'da 'Torrent ile devam' kararı
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında henüz galibiyetle tanışamadı. Yönetim, 5 maçta 2 puan alan İspanyol teknik adamla... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T17:28+0300
2022-02-14T17:28+0300
2022-02-14T17:29+0300
spor
galatasaray
dominic torrent
devam
teknik direktör
yönetim
süper lig
spor toto süper lig
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiriyor. 29 puanı olan sarı kırmızılılar, tehlikeli bölgenin 3 puan üzerinde yer alıyor.Kötü gidişatın ardından göreve gelen Domenec Torrent de Galatasaray'a çare olmadı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol teknik adamla çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Bu süreçte kaybedilen 13 puan ise 59 yaşındaki teknik adamın geleceğinin sorgulanmasına neden oldu. TRT Spor'un aktardığına göre sarı-kırmızılı yönetim, Domenec Torrent ile yola devam kararı aldı. Şu anda yaşanacak teknik adam değişikliğinin takıma daha olumsuz yansıyacağı görüşünün hakim olduğu belirtildi.Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarının Torrent’in kaderi açısından önemli olduğu gelen haberler arasında.Sarı-kırmızılıları, araya kadar 7 zorlu maç bekliyorBu arada Galatasaray’ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından Konya deplasmanına gidecek.Galatasaray, bu maçın ardından ise UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart'ta son 16 turu ilk maçına çıkacak. Avrupa sınavından 3 gün sonra rakip, derbide Beşiktaş olacak.Galatasaray, derbi sonrasında 17 Mart’ta UEFA Avrupa Ligi rövanş maçını oynayacak.Sarı-kırmızılılar, milli maçlar için lige verilecek ara öncesindeki son maçında ise deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
https://tr.sputniknews.com/20220213/okan-buruktan-galatasaray-aciklamasi-bu-yukun-altina-girmeye-hazirim-haber-bekliyorum-1053786978.html
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galatasaray, dominic torrent, devam, teknik direktör, yönetim, süper lig, spor toto süper lig
Galatasaray'da 'Torrent ile devam' kararı
17:28 14.02.2022 (güncellendi: 17:29 14.02.2022) Abone ol
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında henüz galibiyetle tanışamadı. Yönetim, 5 maçta 2 puan alan İspanyol teknik adamla yola devam etme kararı aldı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiriyor. 29 puanı olan sarı kırmızılılar, tehlikeli bölgenin 3 puan üzerinde yer alıyor.
Kötü gidişatın ardından göreve gelen Domenec Torrent de Galatasaray'a çare olmadı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol teknik adamla çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Bu süreçte kaybedilen 13 puan ise 59 yaşındaki teknik adamın geleceğinin sorgulanmasına neden oldu.
TRT Spor'un aktardığına göre sarı-kırmızılı yönetim, Domenec Torrent ile yola devam kararı aldı. Şu anda yaşanacak teknik adam değişikliğinin takıma daha olumsuz yansıyacağı görüşünün hakim olduğu belirtildi.
Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarının Torrent’in kaderi açısından önemli olduğu gelen haberler arasında.
Sarı-kırmızılıları, araya kadar 7 zorlu maç bekliyor
Bu arada Galatasaray’ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından Konya deplasmanına gidecek.
Galatasaray, bu maçın ardından ise UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart'ta son 16 turu ilk maçına çıkacak. Avrupa sınavından 3 gün sonra rakip, derbide Beşiktaş olacak.
Galatasaray, derbi sonrasında 17 Mart’ta UEFA Avrupa Ligi rövanş maçını oynayacak.
Sarı-kırmızılılar, milli maçlar için lige verilecek ara öncesindeki son maçında ise deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.