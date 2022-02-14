https://tr.sputniknews.com/20220214/hayalet-avcilari-filminin-yonetmeni-ivan-reitman-hayatini-kaybetti-1053808892.html

'Hayalet Avcıları' filminin yönetmeni Ivan Reitman hayatını kaybetti

'Hayalet Avcıları' filminin yönetmeni Ivan Reitman hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü film yapımcısı ve yönetmen Ivan Reitman, 75 yaşında hayatını kaybetti. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T10:15+0300

2022-02-14T10:15+0300

2022-02-14T10:15+0300

yaşam

hayalet avcıları (ghostbusters)

yönetmen

ivan reitman

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Bir döneme 'Hayalet Avcıları (Ghostbusters)' ve 'Animal House' ve 'Twins' filmleriyle damga vuran 75 yaşındaki Reitman'ın, California'da evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.Babalarının ölümüne ilişkin açıklama yapan Reitman'ın çocukları Jason, Catherine ve Caroline Reitman, babalarının filmlerin, dünyanın dört bir yanındaki sayısız kişiye kahkaha ve mutluluk getirmesinin bir teselli olduğunu aktardı.Açıklamada, "Ailemiz, hayatta her zaman sihrin peşinden gitmemizi öğreten bir eşin, bir babanın ve bir dedenin beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrılmasının yasını tutuyor" ifadeleri kullanıldı.Kariyerinde ilk büyük çıkışını 1978'te 'Animal House' ile yakalayan Reitman, en önemli başarısını 1984'te 'Hayalet Avcıları (Ghostbusters)' filmiyle elde etti.Reitman, Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Harold Ramis gibi isimlerle çektiği 'Hayalet Avcıları' filmiyle 300 milyon dolara yakın hasılat yakaladı ve iki kez Oscar adaylığı kazandı.

https://tr.sputniknews.com/20220208/93-oscar-adaylari-aciklaniyor-1053615455.html

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hayalet avcıları (ghostbusters), yönetmen, ivan reitman