https://tr.sputniknews.com/20220214/hindistan-cine-ait-54-mobil-uygulamayi-yasakladi-1053832110.html

Hindistan, Çin'e ait 54 mobil uygulamayı yasakladı

Hindistan, Çin'e ait 54 mobil uygulamayı yasakladı

Hindistan hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle Çin'e ait 54 mobil uygulamanın yasaklanması için yeni bildiriler yayımladı. Daha önce Çin bağlantılı 118... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T19:10+0300

2022-02-14T19:10+0300

2022-02-14T19:09+0300

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The Economic Times'ın haberine göre, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Çin'e ait, Tencent Holdings, Alibaba Group Holding ve NetEase gibi teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere 54 uygulamanın yasaklanmasına yönelik karar aldı.Söz konusu kararın, Hindistan hükümetinin 2020'de yasakladığı uygulamaların yeniden markalaşmış versiyonları olduğu açıklandı.Hindistan İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Hindistan, 2 Ekim 2020'de aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirmişti.TikTok'a yasak getirilmiştiElektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğunu açıklamıştı.29 Haziran 2020'de de aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığıÇin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemedi.

https://tr.sputniknews.com/20210806/hindistan-ve-cin-sinirin-gerginlik-yasadiklari-bolgesinden-askerlerini-cekti-1045181981.html

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