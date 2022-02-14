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https://tr.sputniknews.com/20220214/israil-gucleri-17-yasindaki-filistinli-genci-oldurdu-1053821875.html
İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü
İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü
Batı Şeria’nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda, 17 yaşında bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği, 20... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T15:10+0300
2022-02-14T15:10+0300
dünya
israil
filistin
batı şeria
şeyh cerrah mahallesi
ölü
yaralı
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İsrail güçleri, Batı Şeria'da yer alan Cenin kentinin Silat el-Harisiye köyünde Filistinlilere yönelik gece yarısı baskın düzenledi.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, baskında 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ekrem Ebu Salah'ın İsrail güçleri tarafından vurularak hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, baskın yapılan evler arasında, 25 yaşındaki Yehuda Dimentman'ın aralık ayı ortasında Batı Şeria'da öldürülmesine ilişkin suçlanan ve İsrail hapishanesinde bulunan Mahmud Ceradat'ın evinin de yer aldığı ve havaya uçurulduğu öğrenildi.Operasyon sırasında, yüzlerce Filistinli genç, İsrail güçlerine karşılık vermesinin ardından biber gazına maruz kaldı. Ayrıca, Cenin kenti Ambulans Şefi Mahmud el-Sadi, İsrail güçlerinin yaralıları taşıyan ambulansların şehir merkezine girmesini engellediğini söyledi.Saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ekrem Ebu Salah'ın cenazesi ise Cenin'de düzenlenen yürüyüşün ardından defnedildi.Şeyh Cerrah mahallesinde 31 kişi yaralandıDün gece İsrail güçleri tarafından Şeyh Cerrah mahallesinde de çıkan çatışmanın ardından 31 Filistinli yaralandı.Dün geceden bu yana 13 Filistinlinin de gözaltına alındığı bildirildi. Evi İsrailli yerleşimcilere verilen ve tahliyesi istenen Salem ailesinin evinin önünde çıkan çatışmada da 7 kişi yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/israilden-suriye-topraklarina-bir-saldiri-daha-1-asker-hayatini-kaybetti-1053636992.html
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israil, filistin, batı şeria, şeyh cerrah mahallesi, ölü, yaralı

İsrail güçleri, 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü

15:10 14.02.2022
© REUTERS / Ammar Awadİsrail polisi - Batı Şeria
İsrail polisi - Batı Şeria - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Ammar Awad
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Batı Şeria’nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda, 17 yaşında bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı açıklanırken, Şeyh Cerrah mahallesinde İsrail askerlerinin düzenlediği baskında 31 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail güçleri, Batı Şeria'da yer alan Cenin kentinin Silat el-Harisiye köyünde Filistinlilere yönelik gece yarısı baskın düzenledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, baskında 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ekrem Ebu Salah'ın İsrail güçleri tarafından vurularak hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, baskın yapılan evler arasında, 25 yaşındaki Yehuda Dimentman'ın aralık ayı ortasında Batı Şeria'da öldürülmesine ilişkin suçlanan ve İsrail hapishanesinde bulunan Mahmud Ceradat'ın evinin de yer aldığı ve havaya uçurulduğu öğrenildi.
Operasyon sırasında, yüzlerce Filistinli genç, İsrail güçlerine karşılık vermesinin ardından biber gazına maruz kaldı. Ayrıca, Cenin kenti Ambulans Şefi Mahmud el-Sadi, İsrail güçlerinin yaralıları taşıyan ambulansların şehir merkezine girmesini engellediğini söyledi.
Saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ekrem Ebu Salah'ın cenazesi ise Cenin'de düzenlenen yürüyüşün ardından defnedildi.

Şeyh Cerrah mahallesinde 31 kişi yaralandı

Dün gece İsrail güçleri tarafından Şeyh Cerrah mahallesinde de çıkan çatışmanın ardından 31 Filistinli yaralandı.
Dün geceden bu yana 13 Filistinlinin de gözaltına alındığı bildirildi. Evi İsrailli yerleşimcilere verilen ve tahliyesi istenen Salem ailesinin evinin önünde çıkan çatışmada da 7 kişi yaralandı.
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