Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220214/izlemek-istiyorum-new-york-sosyetesini-dolandiran-anna-sorokin-hakkindaki-diziyi-degerlendirdi-1053813492.html
New York sosyetesini dolandıran Anna Sorokin, hakkındaki Netflix dizisini değerlendirdi
New York sosyetesini dolandıran Anna Sorokin, hakkındaki Netflix dizisini değerlendirdi
Kendisini 'Anne Delvey' kimliğiyle zengin bir mirasçı olarak tanıtan ve New York sosyetesini dolandıran Anna Sorokin, hakkındaki Netflix dizisini... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T11:57+0300
2022-02-14T12:08+0300
yaşam
new york
sosyete
dizi
netflix
anna sorokin
dolandırıcılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053813090_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_26efa32231f58268190b24a0c5aa7083.jpg
'Anne Delvey' sahte adıyla, kendisini zengin bir mirasyedi olarak tanıtarak New York sosyetesine giren ve sonrasında aralarında bankalar ve lüks otellerin de yer aldığı onlarca varlıklı şirketi dolandıran Anna Sorokin, hikayesini konu alan Netflix dizisi 'Inventing Anna' hakkında konuştu.Tüm dünyada izlenme rekorları kıran diziyle ilgili Daily Mail'e konuşan Sorokin, "İzlemek istiyorum ama hapisten çıkana kadar beklemem gerek. Çünkü hapisteyken Netflix hesabı almam söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.'Hikayemi anlatabilecek tek kişi benim'Dizinin yapımcısı Shonda Rhimes ile işbirliği yapmasına rağmen dizinin doğruları sunup sunmayacağına dair fikri olmadığını belirten Sorokin, "Hikayemi anlatabilecek tek kişi benim. Tüm bunlar olurken yanımda başka kimse yoktu" dedi.Sorokin, ayrıca hapishanede anılarını yazdığını kaydederek "Farklı yayıncılarla görüşüyorum" diye konuştu.Sahte mirasyedi Anna Sorokin, toplamda 200 bin dolarlık dolandırıcılık suçuna karışmıştı.Sorokin, hikayesini Netflix'e 320 bin dolar karşılığında satmış, ancak bu paranın büyük kısmı tazminat cezalarına gitmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220119/new-york-bassavciligi-trumpin-sirketlerinden-sahte-veya-yaniltici-beyanlarda-bulunuldu-1052912456.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053813090_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_7abe98e393f728985dbdfe5a9c994eb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
new york, sosyete, dizi, netflix, anna sorokin, dolandırıcılık

New York sosyetesini dolandıran Anna Sorokin, hakkındaki Netflix dizisini değerlendirdi

11:57 14.02.2022 (güncellendi: 12:08 14.02.2022)
© AFP 2022Anna Sorokin
Anna Sorokin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AFP 2022
Abone ol
Kendisini 'Anne Delvey' kimliğiyle zengin bir mirasçı olarak tanıtan ve New York sosyetesini dolandıran Anna Sorokin, hakkındaki Netflix dizisini değerlendirerek "İzlemek istiyorum ama hapishanede Netflix hesabı almam mümkün değil" dedi.
'Anne Delvey' sahte adıyla, kendisini zengin bir mirasyedi olarak tanıtarak New York sosyetesine giren ve sonrasında aralarında bankalar ve lüks otellerin de yer aldığı onlarca varlıklı şirketi dolandıran Anna Sorokin, hikayesini konu alan Netflix dizisi 'Inventing Anna' hakkında konuştu.
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran diziyle ilgili Daily Mail'e konuşan Sorokin, "İzlemek istiyorum ama hapisten çıkana kadar beklemem gerek. Çünkü hapisteyken Netflix hesabı almam söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

'Hikayemi anlatabilecek tek kişi benim'

Dizinin yapımcısı Shonda Rhimes ile işbirliği yapmasına rağmen dizinin doğruları sunup sunmayacağına dair fikri olmadığını belirten Sorokin, "Hikayemi anlatabilecek tek kişi benim. Tüm bunlar olurken yanımda başka kimse yoktu" dedi.
Sorokin, ayrıca hapishanede anılarını yazdığını kaydederek "Farklı yayıncılarla görüşüyorum" diye konuştu.
Sahte mirasyedi Anna Sorokin, toplamda 200 bin dolarlık dolandırıcılık suçuna karışmıştı.
Sorokin, hikayesini Netflix'e 320 bin dolar karşılığında satmış, ancak bu paranın büyük kısmı tazminat cezalarına gitmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
DÜNYA
New York Başsavcılığı: Trump'ın şirketlerinden 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunuldu
19 Ocak, 22:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала