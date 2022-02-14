https://tr.sputniknews.com/20220214/izlemek-istiyorum-new-york-sosyetesini-dolandiran-anna-sorokin-hakkindaki-diziyi-degerlendirdi-1053813492.html

New York sosyetesini dolandıran Anna Sorokin, hakkındaki Netflix dizisini değerlendirdi

New York sosyetesini dolandıran Anna Sorokin, hakkındaki Netflix dizisini değerlendirdi

Kendisini 'Anne Delvey' kimliğiyle zengin bir mirasçı olarak tanıtan ve New York sosyetesini dolandıran Anna Sorokin, hakkındaki Netflix dizisini... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T11:57+0300

2022-02-14T11:57+0300

2022-02-14T12:08+0300

yaşam

new york

sosyete

dizi

netflix

anna sorokin

dolandırıcılık

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'Anne Delvey' sahte adıyla, kendisini zengin bir mirasyedi olarak tanıtarak New York sosyetesine giren ve sonrasında aralarında bankalar ve lüks otellerin de yer aldığı onlarca varlıklı şirketi dolandıran Anna Sorokin, hikayesini konu alan Netflix dizisi 'Inventing Anna' hakkında konuştu.Tüm dünyada izlenme rekorları kıran diziyle ilgili Daily Mail'e konuşan Sorokin, "İzlemek istiyorum ama hapisten çıkana kadar beklemem gerek. Çünkü hapisteyken Netflix hesabı almam söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.'Hikayemi anlatabilecek tek kişi benim'Dizinin yapımcısı Shonda Rhimes ile işbirliği yapmasına rağmen dizinin doğruları sunup sunmayacağına dair fikri olmadığını belirten Sorokin, "Hikayemi anlatabilecek tek kişi benim. Tüm bunlar olurken yanımda başka kimse yoktu" dedi.Sorokin, ayrıca hapishanede anılarını yazdığını kaydederek "Farklı yayıncılarla görüşüyorum" diye konuştu.Sahte mirasyedi Anna Sorokin, toplamda 200 bin dolarlık dolandırıcılık suçuna karışmıştı.Sorokin, hikayesini Netflix'e 320 bin dolar karşılığında satmış, ancak bu paranın büyük kısmı tazminat cezalarına gitmişti.

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new york, sosyete, dizi, netflix, anna sorokin, dolandırıcılık