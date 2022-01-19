Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220119/new-york-bassavciligi-trumpin-sirketlerinden-sahte-veya-yaniltici-beyanlarda-bulunuldu-1052912456.html
New York Başsavcılığı: Trump'ın şirketlerinden 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunuldu
New York Başsavcılığı: Trump'ın şirketlerinden 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunuldu
New York Başsavcılığı'nın, eski ABD Başkanı Trump’ın şirketlerinin kredi ve vergi avantajı elde etmek için varlık değerleri konusunda 'sahte veya yanıltıcı'... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T22:46+0300
2022-01-19T22:46+0300
dünya
abd
donald trump
vergi
kredi
new york başsavcılığı
vergi beyannemesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049735367_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_416173e03d3787b7879f650fad38b53b.jpg
New York Başsavcısı Letitia James’in ofisi tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketlerinin uygun şartta kredi almak için varlıkların değerini abarttığı veya vergi indirimi amacıyla taşınmazların değerini düşük gösterdiği üzerine kanıtlar sunulduğu kaydedildi.Belgelerde ayrıca, yönetici kapasitesinde Trump organizasyonu içinde yer alan Trump’ın kızı Ivanka ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump’ın da bu işlemlere dahil olduğuna işaret edildi.New York Başsavcılığı, 3 Ocak’ta, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve kızı Ivanka Trump'ın mahkemede ifade vermelerini talep etmişti.Trump'ın aile şirketi Trump Organization'da yönetici olan diğer oğlu Eric Trump da daha önce konuyla ilgili mahkemeye çağrılmış ve 2020 sonunda ifadesi alınmıştı.Mahkemeye sunulan belgelere göre, eyalet yetkililerinin Trump’ın şirketleri aleyhine sivil bir dava açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.Trump, şirketlerine karşı bu soruşturmaların siyasi amaçlı yapıldığını ve anayasal haklarının ihlal edildiğini savunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220119/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-komite-trumpin-avukatlarini-ifadeye-cagirdi-1052876077.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049735367_211:0:2879:2001_1920x0_80_0_0_d884602dbe17d8cae535fa7568ea0a1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, vergi, kredi, new york başsavcılığı, vergi beyannemesi

New York Başsavcılığı: Trump'ın şirketlerinden 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunuldu

22:46 19.01.2022
© AFP 2021 / SCOTT OLSONDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / SCOTT OLSON
Abone ol
New York Başsavcılığı'nın, eski ABD Başkanı Trump’ın şirketlerinin kredi ve vergi avantajı elde etmek için varlık değerleri konusunda 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunduğuna dair kanıtlara ulaştığı duyuruldu.
New York Başsavcısı Letitia James’in ofisi tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketlerinin uygun şartta kredi almak için varlıkların değerini abarttığı veya vergi indirimi amacıyla taşınmazların değerini düşük gösterdiği üzerine kanıtlar sunulduğu kaydedildi.
Belgelerde ayrıca, yönetici kapasitesinde Trump organizasyonu içinde yer alan Trump’ın kızı Ivanka ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump’ın da bu işlemlere dahil olduğuna işaret edildi.
New York Başsavcılığı, 3 Ocak’ta, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve kızı Ivanka Trump'ın mahkemede ifade vermelerini talep etmişti.
Trump'ın aile şirketi Trump Organization'da yönetici olan diğer oğlu Eric Trump da daha önce konuyla ilgili mahkemeye çağrılmış ve 2020 sonunda ifadesi alınmıştı.
Mahkemeye sunulan belgelere göre, eyalet yetkililerinin Trump’ın şirketleri aleyhine sivil bir dava açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.
Trump, şirketlerine karşı bu soruşturmaların siyasi amaçlı yapıldığını ve anayasal haklarının ihlal edildiğini savunuyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
DÜNYA
ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite Trump'ın avukatlarını ifadeye çağırdı
04:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:55Sinop'ta yaşlı kadın, kar paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi
22:53Fransa'da Senato, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan değişikliği onayladı
22:51Manisa'da 360 litre el yapımı şarap ele geçirildi
22:51Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile yemekte bir araya geldi
22:46New York Başsavcılığı: Trump'ın şirketlerinden 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunuldu
22:43AK Parti Sözcüsü Çelik, öldürülen gazeteci Hrant Dink'i andı
22:41Rosatom, Akkuyu'da 4. ünitenin temeli için ilk betonu bu yıl dökmeyi planlıyor
22:39Osmanlı padişahlarının tabloları yarın açık artırmayla satışa çıkıyor
22:37ABD'de bir ilk: Müslüman bir kadın federal yargıç olmak için aday
22:36Fenerbahçe, sahasında Altay'ı 2-1 yendi
22:34Kış lastiği veya zinciri olmayan araçların Bolu'dan geçişine izin verilmeyecek
22:30Macron ve AP Başkanı soru almayınca gazeteciler basın toplantısını terk etti
22:29Diyarbakır’da cenaze defni için 8.5 saatlik yol açma çalışması yapıldı
22:24TFF'de yasa dışı maç yayınlarının engellenmesiyle ilgili toplantı
22:17Putin: Rusya-İran işbirliği Suriye'de terörle mücadelede yardımcı oldu
22:14Mahsur kalan ambulanstaki bebek helikopterle hastaneye yetiştirildi
22:12Paşinyan: Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinden bizzat sorumluyum
22:12Ermenistan: 2020 Karabağ Savaşı’nda 3809 askerimiz öldü
22:09Rus kozmonotlar yılın ilk uzay yürüyüşüne başladı
22:03Hull City, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın aldığını açıkladı