https://tr.sputniknews.com/20220119/new-york-bassavciligi-trumpin-sirketlerinden-sahte-veya-yaniltici-beyanlarda-bulunuldu-1052912456.html
New York Başsavcılığı: Trump'ın şirketlerinden 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunuldu
New York Başsavcılığı: Trump'ın şirketlerinden 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunuldu
New York Başsavcılığı'nın, eski ABD Başkanı Trump’ın şirketlerinin kredi ve vergi avantajı elde etmek için varlık değerleri konusunda 'sahte veya yanıltıcı'... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T22:46+0300
2022-01-19T22:46+0300
2022-01-19T22:46+0300
dünya
abd
donald trump
vergi
kredi
new york başsavcılığı
vergi beyannemesi
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New York Başsavcısı Letitia James’in ofisi tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketlerinin uygun şartta kredi almak için varlıkların değerini abarttığı veya vergi indirimi amacıyla taşınmazların değerini düşük gösterdiği üzerine kanıtlar sunulduğu kaydedildi.Belgelerde ayrıca, yönetici kapasitesinde Trump organizasyonu içinde yer alan Trump’ın kızı Ivanka ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump’ın da bu işlemlere dahil olduğuna işaret edildi.New York Başsavcılığı, 3 Ocak’ta, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve kızı Ivanka Trump'ın mahkemede ifade vermelerini talep etmişti.Trump'ın aile şirketi Trump Organization'da yönetici olan diğer oğlu Eric Trump da daha önce konuyla ilgili mahkemeye çağrılmış ve 2020 sonunda ifadesi alınmıştı.Mahkemeye sunulan belgelere göre, eyalet yetkililerinin Trump’ın şirketleri aleyhine sivil bir dava açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.Trump, şirketlerine karşı bu soruşturmaların siyasi amaçlı yapıldığını ve anayasal haklarının ihlal edildiğini savunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220119/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-komite-trumpin-avukatlarini-ifadeye-cagirdi-1052876077.html
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abd, donald trump, vergi, kredi, new york başsavcılığı, vergi beyannemesi
New York Başsavcılığı: Trump'ın şirketlerinden 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunuldu
New York Başsavcılığı'nın, eski ABD Başkanı Trump’ın şirketlerinin kredi ve vergi avantajı elde etmek için varlık değerleri konusunda 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunduğuna dair kanıtlara ulaştığı duyuruldu.
New York Başsavcısı Letitia James’in ofisi tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketlerinin uygun şartta kredi almak için varlıkların değerini abarttığı veya vergi indirimi amacıyla taşınmazların değerini düşük gösterdiği üzerine kanıtlar sunulduğu kaydedildi.
Belgelerde ayrıca, yönetici kapasitesinde Trump organizasyonu içinde yer alan Trump’ın kızı Ivanka ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump’ın da bu işlemlere dahil olduğuna işaret edildi.
New York Başsavcılığı, 3 Ocak’ta, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve kızı Ivanka Trump'ın mahkemede ifade vermelerini talep etmişti.
Trump'ın aile şirketi Trump Organization'da yönetici olan diğer oğlu Eric Trump da daha önce konuyla ilgili mahkemeye çağrılmış ve 2020 sonunda ifadesi alınmıştı.
Mahkemeye sunulan belgelere göre, eyalet yetkililerinin Trump’ın şirketleri aleyhine sivil bir dava açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.
Trump, şirketlerine karşı bu soruşturmaların siyasi amaçlı yapıldığını ve anayasal haklarının ihlal edildiğini savunuyor.