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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/kanada-askerlerimizin-bir-kismini-ukraynadan-avrupadaki-farkli-noktalara-aktaracagiz-1053803620.html
Kanada: Askerlerimizin bir kısmını Ukrayna’dan Avrupa’daki farklı noktalara aktaracağız
Kanada: Askerlerimizin bir kısmını Ukrayna’dan Avrupa’daki farklı noktalara aktaracağız
Kanada Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da görev yapan askerlerinin bir kısmını geçici olarak ülkeden çekerek, Avrupa’daki farklı noktalara aktaracağını duyurdu. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T05:04+0300
2022-02-14T05:04+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
kanada
rusya
nato
abd
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’da görev yapan askerlerinin bir kısmının Müşterek Görev Gücü-Ukrayna (JTF-U) geçici yer değiştirme sürecinin bir parçası olarak Avrupa’daki farklı noktalara aktaracağı kaydedildi.Açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik haksız saldırganlığı ile bağlantılı mevcut zorlu operasyonel ortam sonucunda Kanada Silahlı Kuvvetleri, Müşterek Görev Gücü-Ukrayna'nın (JTF-U) bir bölümünü Avrupa'daki başka bir yere geçici olarak aktarma sürecindedir” ifadelerine yer verildi.Askerlerin geçici olarak kaydırılmasının Kanada misyonunun sonu anlamına gelmediği, fakat ‘çabaları farklı yöne odaklamayı’ ve Kanadalı askerlerinin güvenliğini sağlamayı amaçladığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:“Bazı güçlerimizi Ukrayna dışına konuşlandırdığımızı teyit etmekle birlikte sayılarını, yerlerini veya gelecekteki niyetlerimizi tartışmayacağız.”Kiev ve Batılı ülkeler, son zamanlarda Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağladığı gibi bölgedeki ülkelere de büyük miktarda askeri sevkiyat gerçekleştiriyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
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ukrayna krizi, kanada, rusya, nato, abd

Kanada: Askerlerimizin bir kısmını Ukrayna’dan Avrupa’daki farklı noktalara aktaracağız

05:04 14.02.2022
© AAKanada Bayrağı
Kanada Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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Kanada Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da görev yapan askerlerinin bir kısmını geçici olarak ülkeden çekerek, Avrupa’daki farklı noktalara aktaracağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’da görev yapan askerlerinin bir kısmının Müşterek Görev Gücü-Ukrayna (JTF-U) geçici yer değiştirme sürecinin bir parçası olarak Avrupa’daki farklı noktalara aktaracağı kaydedildi.
Açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik haksız saldırganlığı ile bağlantılı mevcut zorlu operasyonel ortam sonucunda Kanada Silahlı Kuvvetleri, Müşterek Görev Gücü-Ukrayna'nın (JTF-U) bir bölümünü Avrupa'daki başka bir yere geçici olarak aktarma sürecindedir” ifadelerine yer verildi.
Askerlerin geçici olarak kaydırılmasının Kanada misyonunun sonu anlamına gelmediği, fakat ‘çabaları farklı yöne odaklamayı’ ve Kanadalı askerlerinin güvenliğini sağlamayı amaçladığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
“Bazı güçlerimizi Ukrayna dışına konuşlandırdığımızı teyit etmekle birlikte sayılarını, yerlerini veya gelecekteki niyetlerimizi tartışmayacağız.”
Kiev ve Batılı ülkeler, son zamanlarda Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağladığı gibi bölgedeki ülkelere de büyük miktarda askeri sevkiyat gerçekleştiriyor.
Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
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