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https://tr.sputniknews.com/20220214/orduda-oto-galeriden-luks-cip-calan-yaslari-13-ve-14-olan-iki-cocuk-araniyor-1053830747.html
Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan, yaşları 13 ve 14 olan iki çocuk aranıyor
Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan, yaşları 13 ve 14 olan iki çocuk aranıyor
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir oto galeriden lüks cip çalan iki çocuğun yakalanması için polis çalışma başlattı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T18:17+0300
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yaşam
ordu
cip
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Alınan bilgiye göre, gece Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki oto galeriye arka pencereden giren 14 yaşındaki S.Ö. ile 13 yaşındaki A.Y. çaldıkları ciple kaçtı.Galeriye yakın bölgede lastiği patlayan aracı bırakan S.Ö. ile A.Y, oto galeriye dönerek başka bir cip çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Araç hırsızlığından sabıkası bulunan çocukların yakalanması için çalışma başlatan polis, çalınan cipin Fatsa ilçesinde olduğunu belirledi.Kurtuluş Mahallesi'ndeki arazide terk edilmiş halde bulunan araç üzerinde yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanmadı.Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisinden 28 Kasım 2021'de çaldıkları araçla İstanbul'a kaçan, 3 Aralık 2021 gecesi yakalanarak getirildikleri Ordu'da, 6 Aralık 2021'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan S.Ö. ve A.Y'nin, bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.Oto galeri ortaklarından Atakan Enginyurt, gazetecilere, hırsızların lüks cipi çalarak kaçtığını söyledi.Hırsızların bir an önce yakalanmasını temenni eden Enginyurt, "Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde tutuyordum. Galerici arkadaşlara da tavsiyem, herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş artık yetti. Çocuklar arka taraftan camın menteşesini tornavidayla açmışlar, oradan girmişler. Sonrasında anahtarı alıp aracı çalıp gidiyorlar. Genelde lüks araçları tercih ediyorlar." ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/orduda-otomobil-calip-istanbula-giden-3-cocuk-esenyurtu-gormek-istedik-1051532218.html
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ordu, cip, hırsızlık

Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan, yaşları 13 ve 14 olan iki çocuk aranıyor

18:17 14.02.2022
© AAOrdu
Ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir oto galeriden lüks cip çalan iki çocuğun yakalanması için polis çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, gece Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki oto galeriye arka pencereden giren 14 yaşındaki S.Ö. ile 13 yaşındaki A.Y. çaldıkları ciple kaçtı.
Galeriye yakın bölgede lastiği patlayan aracı bırakan S.Ö. ile A.Y, oto galeriye dönerek başka bir cip çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Araç hırsızlığından sabıkası bulunan çocukların yakalanması için çalışma başlatan polis, çalınan cipin Fatsa ilçesinde olduğunu belirledi.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki arazide terk edilmiş halde bulunan araç üzerinde yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanmadı.
Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisinden 28 Kasım 2021'de çaldıkları araçla İstanbul'a kaçan, 3 Aralık 2021 gecesi yakalanarak getirildikleri Ordu'da, 6 Aralık 2021'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan S.Ö. ve A.Y'nin, bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.
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Oto galeri ortaklarından Atakan Enginyurt, gazetecilere, hırsızların lüks cipi çalarak kaçtığını söyledi.
Hırsızların bir an önce yakalanmasını temenni eden Enginyurt, "Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde tutuyordum. Galerici arkadaşlara da tavsiyem, herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş artık yetti. Çocuklar arka taraftan camın menteşesini tornavidayla açmışlar, oradan girmişler. Sonrasında anahtarı alıp aracı çalıp gidiyorlar. Genelde lüks araçları tercih ediyorlar." ifadesini kullandı.
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