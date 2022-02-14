Wordle oyununun haritalı versiyonu çıktı
12:46 14.02.2022 (güncellendi: 13:21 14.02.2022)
Son haftalarda sosyal medyada fazlaca paylaşılan ve büyük beğeni toplayan Wordle oyununun haritalı versiyonu çıktı. Yeni versiyonda oyunculara harita taslağı sunularak hangi ülkeye ait olduğu soruluyor.
Kısa sürede geniş çaplı beğeni toplayan zeka jimanstiği oyunu Wordle'ın haritalı versiyonu çıkarıldı.
Yeni versiyonda, oyunun orjinaline benzer şekilde oyunculara bir harita taslağı gösterildikten sonra bunun hangi ülkeye tahmin etmeleri için 6 şans veriliyor.
Her tahminden sonra, oyunculara doğru ülkeye göre tahminlerinin yakınlığı gösteriliyor.
Okay, Wordle is fun, but what about WorLdle? 🌍— teuteuf (@teuteuf) January 24, 2022
Everyday, guess a new country! :D
Worldle #3 X/6
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Sosyal medya platformlarında paylaşılan yorumlar ise pozitif yönde.
I like #Worldle pic.twitter.com/4rQ4vBL3F7— Calden, Sharksta17 (@thesharksterbos) February 14, 2022
Humblebrag! #Worldle pic.twitter.com/qH8kEODVdy— Anna Cl--m-nn (@AnnaClxxmxnn) February 13, 2022
Wordle zorlaştırılıyor mu?
Öte yandan Wordle oyununun, New York Times tarafından satın alınmasının ardından zorlaştırıldığı yönünde emareler belirmeye başladı.
Bir dizi Wordle oyuncusu, hedef kelimeyi tahmin etmenin giderek zorlaştığını hissettiklerini söyledi.
Köşe yazarı Anna Spargo-Ryan, hafta sonu Twitter'da konuya ilişkin NYT bulmacalarının zor olduğundan bahsederek, Worldle'da da 'şüpheli kelimeler' görülmeye başladığını belirtti.
It must be a coincidence, but the NY Times puzzles are hard and suddenly Wordle has questionable words— anna s-r (@annaspargoryan) February 12, 2022
Dr Kirstin Ferguson da "NYT'ye taşındığımızdan beri kelimeler biraz daha zor görünüyor, ya da bana öyle geliyordur?" ifadelerini kullandı.
Wordle 239 4/6— Dr Kirstin Ferguson (@kirstinferguson) February 12, 2022
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The words seem a little harder since the move to NYT (or maybe I am imagining it?).
I like the challenge so harder the better.
New York Times ise, satın alma işleminden sonra Wordle'da değişiklik yapıldığı iddialarını yalanladı.
Guardian'da yer alan habere göre gazetenin iletişim direktörü Jordan Cohen, "Oyunda hiçbir şey değişmedi" açıklamasını yaptı.
Worldle'ın popülaritesi artmaya devam ediyor. Kasım ayında günlük 90 oyuncudan ocak ayı başında 300 bine ulaşan oyunun, şu an dünya çapında yaklaşık 3 milyon oyuncuyu çektiği tahmin ediliyor.
Wordle nedir?
Wordle, programcı Josh Wardle tarafından geliştirilen internet tabanlı bir kelime oyunu. Oyunda her gün bir kelime belirleniyor ve oyuncular maksimum 6 denemede 5 harflik kelimeyi doğru tahmin etmeye çalışıyor.
Sadece internet sitesi üzerinden oynanabilen oyunun henüz bir mobil uygulaması bulunmuyor.
20 Ocak, 14:29