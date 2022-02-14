https://tr.sputniknews.com/20220214/wordle-oyununun-haritali-versiyonu-cikti-1053815355.html

Wordle oyununun haritalı versiyonu çıktı

Wordle oyununun haritalı versiyonu çıktı

Son haftalarda sosyal medyada fazlaca paylaşılan ve büyük beğeni toplayan Wordle oyununun haritalı versiyonu çıktı. Yeni versiyonda oyunculara harita taslağı... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T12:46+0300

2022-02-14T12:46+0300

2022-02-14T13:21+0300

yaşam

wordle oyunu

harita

new york times

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Kısa sürede geniş çaplı beğeni toplayan zeka jimanstiği oyunu Wordle'ın haritalı versiyonu çıkarıldı.Yeni versiyonda, oyunun orjinaline benzer şekilde oyunculara bir harita taslağı gösterildikten sonra bunun hangi ülkeye tahmin etmeleri için 6 şans veriliyor.Her tahminden sonra, oyunculara doğru ülkeye göre tahminlerinin yakınlığı gösteriliyor.Sosyal medya platformlarında paylaşılan yorumlar ise pozitif yönde.Wordle zorlaştırılıyor mu?Öte yandan Wordle oyununun, New York Times tarafından satın alınmasının ardından zorlaştırıldığı yönünde emareler belirmeye başladı.Bir dizi Wordle oyuncusu, hedef kelimeyi tahmin etmenin giderek zorlaştığını hissettiklerini söyledi.Köşe yazarı Anna Spargo-Ryan, hafta sonu Twitter'da konuya ilişkin NYT bulmacalarının zor olduğundan bahsederek, Worldle'da da 'şüpheli kelimeler' görülmeye başladığını belirtti.Dr Kirstin Ferguson da "NYT'ye taşındığımızdan beri kelimeler biraz daha zor görünüyor, ya da bana öyle geliyordur?" ifadelerini kullandı.New York Times ise, satın alma işleminden sonra Wordle'da değişiklik yapıldığı iddialarını yalanladı.Guardian'da yer alan habere göre gazetenin iletişim direktörü Jordan Cohen, "Oyunda hiçbir şey değişmedi" açıklamasını yaptı.Worldle'ın popülaritesi artmaya devam ediyor. Kasım ayında günlük 90 oyuncudan ocak ayı başında 300 bine ulaşan oyunun, şu an dünya çapında yaklaşık 3 milyon oyuncuyu çektiği tahmin ediliyor.Wordle nedir?Wordle, programcı Josh Wardle tarafından geliştirilen internet tabanlı bir kelime oyunu. Oyunda her gün bir kelime belirleniyor ve oyuncular maksimum 6 denemede 5 harflik kelimeyi doğru tahmin etmeye çalışıyor.Sadece internet sitesi üzerinden oynanabilen oyunun henüz bir mobil uygulaması bulunmuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220120/internetin-yeni-cilginligi-wordle-oyunu-nedir-1052939097.html

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wordle oyunu, harita, new york times