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https://tr.sputniknews.com/20220214/wordle-oyununun-haritali-versiyonu-cikti-1053815355.html
Wordle oyununun haritalı versiyonu çıktı
Wordle oyununun haritalı versiyonu çıktı
Son haftalarda sosyal medyada fazlaca paylaşılan ve büyük beğeni toplayan Wordle oyununun haritalı versiyonu çıktı. Yeni versiyonda oyunculara harita taslağı... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T12:46+0300
2022-02-14T13:21+0300
yaşam
wordle oyunu
harita
new york times
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Kısa sürede geniş çaplı beğeni toplayan zeka jimanstiği oyunu Wordle'ın haritalı versiyonu çıkarıldı.Yeni versiyonda, oyunun orjinaline benzer şekilde oyunculara bir harita taslağı gösterildikten sonra bunun hangi ülkeye tahmin etmeleri için 6 şans veriliyor.Her tahminden sonra, oyunculara doğru ülkeye göre tahminlerinin yakınlığı gösteriliyor.Sosyal medya platformlarında paylaşılan yorumlar ise pozitif yönde.Wordle zorlaştırılıyor mu?Öte yandan Wordle oyununun, New York Times tarafından satın alınmasının ardından zorlaştırıldığı yönünde emareler belirmeye başladı.Bir dizi Wordle oyuncusu, hedef kelimeyi tahmin etmenin giderek zorlaştığını hissettiklerini söyledi.Köşe yazarı Anna Spargo-Ryan, hafta sonu Twitter'da konuya ilişkin NYT bulmacalarının zor olduğundan bahsederek, Worldle'da da 'şüpheli kelimeler' görülmeye başladığını belirtti.Dr Kirstin Ferguson da "NYT'ye taşındığımızdan beri kelimeler biraz daha zor görünüyor, ya da bana öyle geliyordur?" ifadelerini kullandı.New York Times ise, satın alma işleminden sonra Wordle'da değişiklik yapıldığı iddialarını yalanladı.Guardian'da yer alan habere göre gazetenin iletişim direktörü Jordan Cohen, "Oyunda hiçbir şey değişmedi" açıklamasını yaptı.Worldle'ın popülaritesi artmaya devam ediyor. Kasım ayında günlük 90 oyuncudan ocak ayı başında 300 bine ulaşan oyunun, şu an dünya çapında yaklaşık 3 milyon oyuncuyu çektiği tahmin ediliyor.Wordle nedir?Wordle, programcı Josh Wardle tarafından geliştirilen internet tabanlı bir kelime oyunu. Oyunda her gün bir kelime belirleniyor ve oyuncular maksimum 6 denemede 5 harflik kelimeyi doğru tahmin etmeye çalışıyor.Sadece internet sitesi üzerinden oynanabilen oyunun henüz bir mobil uygulaması bulunmuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220120/internetin-yeni-cilginligi-wordle-oyunu-nedir-1052939097.html
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wordle oyunu, harita, new york times

Wordle oyununun haritalı versiyonu çıktı

12:46 14.02.2022 (güncellendi: 13:21 14.02.2022)
© REUTERS / Andrew BoyersWordle
Wordle - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Andrew Boyers
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Son haftalarda sosyal medyada fazlaca paylaşılan ve büyük beğeni toplayan Wordle oyununun haritalı versiyonu çıktı. Yeni versiyonda oyunculara harita taslağı sunularak hangi ülkeye ait olduğu soruluyor.
Kısa sürede geniş çaplı beğeni toplayan zeka jimanstiği oyunu Wordle'ın haritalı versiyonu çıkarıldı.
Yeni versiyonda, oyunun orjinaline benzer şekilde oyunculara bir harita taslağı gösterildikten sonra bunun hangi ülkeye tahmin etmeleri için 6 şans veriliyor.
Her tahminden sonra, oyunculara doğru ülkeye göre tahminlerinin yakınlığı gösteriliyor.
Sosyal medya platformlarında paylaşılan yorumlar ise pozitif yönde.

Wordle zorlaştırılıyor mu?

Öte yandan Wordle oyununun, New York Times tarafından satın alınmasının ardından zorlaştırıldığı yönünde emareler belirmeye başladı.
Bir dizi Wordle oyuncusu, hedef kelimeyi tahmin etmenin giderek zorlaştığını hissettiklerini söyledi.
Köşe yazarı Anna Spargo-Ryan, hafta sonu Twitter'da konuya ilişkin NYT bulmacalarının zor olduğundan bahsederek, Worldle'da da 'şüpheli kelimeler' görülmeye başladığını belirtti.
Dr Kirstin Ferguson da "NYT'ye taşındığımızdan beri kelimeler biraz daha zor görünüyor, ya da bana öyle geliyordur?" ifadelerini kullandı.
New York Times ise, satın alma işleminden sonra Wordle'da değişiklik yapıldığı iddialarını yalanladı.
Guardian'da yer alan habere göre gazetenin iletişim direktörü Jordan Cohen, "Oyunda hiçbir şey değişmedi" açıklamasını yaptı.
Worldle'ın popülaritesi artmaya devam ediyor. Kasım ayında günlük 90 oyuncudan ocak ayı başında 300 bine ulaşan oyunun, şu an dünya çapında yaklaşık 3 milyon oyuncuyu çektiği tahmin ediliyor.

Wordle nedir?

Wordle, programcı Josh Wardle tarafından geliştirilen internet tabanlı bir kelime oyunu. Oyunda her gün bir kelime belirleniyor ve oyuncular maksimum 6 denemede 5 harflik kelimeyi doğru tahmin etmeye çalışıyor.
Sadece internet sitesi üzerinden oynanabilen oyunun henüz bir mobil uygulaması bulunmuyor.
Wordle oyunu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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İnternetin yeni çılgınlığı: 'Wordle' oyunu nedir?
20 Ocak, 14:29
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