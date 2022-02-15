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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220215/abd-vatandaslarindan-belarusu-terk-etmelerini-istedi-1053864454.html
ABD, vatandaşlarından Belarus’u terk etmelerini istedi
ABD, vatandaşlarından Belarus’u terk etmelerini istedi
ABD’nin vatandaşlarından Belarus ve Transdinyester’i derhal terk etmelerini talep ettiği bildirildi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T15:21+0300
2022-02-15T15:21+0300
ukrayna krizi
abd
belarus
minsk
seyahat
seyahat uyarısı
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ABD’nin Minsk Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Belarus sınırında giderek artan gerilim nedeniyle Amerikalıların Belarus ve Transdinyester'i terk etmeleri talep edildi.Açıklamada, “Yasaların keyfi olarak uygulanması, gözaltı riski, Belarus-Ukrayna sınırı boyunca Rus askeri gücünün olağandışı ve endişe verici boyutta artması, Kovid-19 ve buna bağlı ülkeye giriş kısıtlamaları nedeniyle Belarus'a gitmeyin” denildi.Açıklamada ayrıca, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim, Transdinyester bölgesi ile merkezi hükümet arasındaki çözülmemiş ihtilaf ve Kovid-19 ile ilgili durum nedeniyle Moldova topraklarına da girilmemesi tavsiyesi edildi.Son zamanlarda ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor. Rusya, tüm iddiaları reddederek, Minsk anlaşmalarına uymayan Kiev'in aksine, Ukrayna içi çatışmaya katılmadıklarını ve anlaşmayı ihlal etmediklerini vurguluyor.Minsk anlaşmaları, ateşkes, temas hattından ağır silahların çekilmesi, ademi merkeziyetçilik ve Donbass'ın özel statüsüne ilişkin yasanın kabul edilmesini kapsayan anayasa reformunu öngörüyor.Bölgedeki gerilim, Ukrayna'ya silah ve askeri eğitmen tedarik eden ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından körükleniyor. Moskova, Kiev'i askeri maceralara itebileceği için Batı’ya defalarca bölgeye silah göndermeyi durdurma çağrısında bulunmuştu.
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abd, belarus, minsk, seyahat, seyahat uyarısı

ABD, vatandaşlarından Belarus’u terk etmelerini istedi

15:21 15.02.2022
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Belarus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
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ABD’nin vatandaşlarından Belarus ve Transdinyester’i derhal terk etmelerini talep ettiği bildirildi.
ABD’nin Minsk Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Belarus sınırında giderek artan gerilim nedeniyle Amerikalıların Belarus ve Transdinyester'i terk etmeleri talep edildi.
Açıklamada, “Yasaların keyfi olarak uygulanması, gözaltı riski, Belarus-Ukrayna sınırı boyunca Rus askeri gücünün olağandışı ve endişe verici boyutta artması, Kovid-19 ve buna bağlı ülkeye giriş kısıtlamaları nedeniyle Belarus'a gitmeyin” denildi.
Açıklamada ayrıca, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim, Transdinyester bölgesi ile merkezi hükümet arasındaki çözülmemiş ihtilaf ve Kovid-19 ile ilgili durum nedeniyle Moldova topraklarına da girilmemesi tavsiyesi edildi.
Son zamanlarda ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor. Rusya, tüm iddiaları reddederek, Minsk anlaşmalarına uymayan Kiev'in aksine, Ukrayna içi çatışmaya katılmadıklarını ve anlaşmayı ihlal etmediklerini vurguluyor.
Minsk anlaşmaları, ateşkes, temas hattından ağır silahların çekilmesi, ademi merkeziyetçilik ve Donbass'ın özel statüsüne ilişkin yasanın kabul edilmesini kapsayan anayasa reformunu öngörüyor.
Bölgedeki gerilim, Ukrayna'ya silah ve askeri eğitmen tedarik eden ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından körükleniyor. Moskova, Kiev'i askeri maceralara itebileceği için Batı’ya defalarca bölgeye silah göndermeyi durdurma çağrısında bulunmuştu.
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