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ABD'de Eurovision tarzı şarkı yarışması: Sunuculuğunu Snoop Dogg ve Kelly Clarkson üstlenecek
ABD'de Eurovision tarzı şarkı yarışması: Sunuculuğunu Snoop Dogg ve Kelly Clarkson üstlenecek
ABD'de başlatılacak olan Eurovision tarzı şarkı yarışmasında sunuculuğu şarkıcılar Snoop Dogg ve Kelly Clarkson yapacak. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T13:57+0300
2022-02-15T13:57+0300
yaşam
snoop dogg
kelly clarkson
eurovision
şarkı yarışması
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ABD'de yakında Eurovision benzeri ve geniş katılımcılı bir şarkı yarışması başlatılacak.Yarışma, ABD'nin 50 eyaletinden ve ülkeye bağlı özerk 5 bölgeden katılımcıların yer alacağı yarışmada 56 katılımcı bulunacak.Yarışmanın 21 Mart'ta başlaması ve 9 Mayıs'ta final yapması planlanıyor.Yarışmanın sunuculuğunu ise şarkıcılar Snoop Dogg ve Kelly Clarkson üstlenecek.Konuya ilişkin açıklama yapan Snoop Dogg, sunucu olarak seçildiğinden ötürü gurur duyduğunu belirtti.Clarkson ise, Eurovision konseptine hayran olduğunu ifade ederek, "Bu fenomeni Amerika'ya getirecek olmaktan mutluyum" dedi.Bu yılki Eurovision şarkı yarışması ise, 2021'in galibi İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20220211/snoop-dogg-hakkinda-cinsel-taciz-iddiasi-danscisini-oral-sekse-zorladi-1053737198.html
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snoop dogg, kelly clarkson, eurovision, şarkı yarışması

ABD'de Eurovision tarzı şarkı yarışması: Sunuculuğunu Snoop Dogg ve Kelly Clarkson üstlenecek

13:57 15.02.2022
© AFP 2022Snoop Dogg
Snoop Dogg - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022
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ABD'de başlatılacak olan Eurovision tarzı şarkı yarışmasında sunuculuğu şarkıcılar Snoop Dogg ve Kelly Clarkson yapacak.
ABD'de yakında Eurovision benzeri ve geniş katılımcılı bir şarkı yarışması başlatılacak.
Yarışma, ABD'nin 50 eyaletinden ve ülkeye bağlı özerk 5 bölgeden katılımcıların yer alacağı yarışmada 56 katılımcı bulunacak.
Yarışmanın 21 Mart'ta başlaması ve 9 Mayıs'ta final yapması planlanıyor.
Yarışmanın sunuculuğunu ise şarkıcılar Snoop Dogg ve Kelly Clarkson üstlenecek.
Konuya ilişkin açıklama yapan Snoop Dogg, sunucu olarak seçildiğinden ötürü gurur duyduğunu belirtti.
Clarkson ise, Eurovision konseptine hayran olduğunu ifade ederek, "Bu fenomeni Amerika'ya getirecek olmaktan mutluyum" dedi.
Bu yılki Eurovision şarkı yarışması ise, 2021'in galibi İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek.
Snoop Dogg - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
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