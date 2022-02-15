https://tr.sputniknews.com/20220215/almatida-kent-yonetim-binasini-ele-gecirmeye-calisan-iki-yabanci-vatandasi-yakalandi-1053860664.html
Almatı'da kent yönetim binasını ele geçirmeye çalışan iki yabancı vatandaşını yakalandı
Almatı'da kent yönetim binasını ele geçirmeye çalışan iki yabancı vatandaşını yakalandı
Kazakistan Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri ocak ayındaki protestolar sırasında Almatı kent yönetim binasının (Akimat) ele... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T14:18+0300
2022-02-15T14:18+0300
2022-02-15T14:20+0300
kazakistan
almatı
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
gözaltı
protesto
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Açıklamada, “Soruşturma neticesinde Almatı’daki kitlesel olaylar ve 4 Ocak’ı 5 Ocak’a bağlayan gece kent yönetim binasının ele geçirilmesinde dahli olan iki yabancı vatandaşı tespit edildi. Bu kişiler, binayı savunan özel güvenlik biriminin silahsız görevlilerine karşı sert biçimde şiddet uyguladı” ifadeleri kullanıldı.Bu kişilerin nerenin vatandaşı olduğu belirtilmeyen açıklamaya göre, zanlılar ele geçirdikleri kalkan ve coplarla polisleri de yaralamıştı.Faillerin ayrıca Kok Tobe televizyon kulesini ele geçirmeyi ve sivilleri suça ikna etmeyi planladığı, karşı çıkanların da canına kast ettiği aktarıldı.Gözaltı 1 Şubat’ta gerçekleşti.Kazakistan’da yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari binalara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.Kazakistan’daki barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katılmıştı. KGAÖ güçleri stratejik açıdan önemli yapıları korumuştu. Görevlerini başarıyla tamamlayan barış güçlerinin 13 Ocak’ta daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220120/almatida-siddet-olaylarina-karisanlara-silah-dagitan-uc-kisiye-gozalti-1052934675.html
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Almatı'da kent yönetim binasını ele geçirmeye çalışan iki yabancı vatandaşını yakalandı
14:18 15.02.2022 (güncellendi: 14:20 15.02.2022) Abone ol
Kazakistan Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri ocak ayındaki protestolar sırasında Almatı kent yönetim binasının (Akimat) ele geçirilmesi olayına karışan iki yabancı vatandaşını yakaladı.
Açıklamada, “Soruşturma neticesinde Almatı’daki kitlesel olaylar ve 4 Ocak’ı 5 Ocak’a bağlayan gece kent yönetim binasının ele geçirilmesinde dahli olan iki yabancı vatandaşı tespit edildi. Bu kişiler, binayı savunan özel güvenlik biriminin silahsız görevlilerine karşı sert biçimde şiddet uyguladı” ifadeleri kullanıldı.
Bu kişilerin nerenin vatandaşı olduğu belirtilmeyen açıklamaya göre, zanlılar ele geçirdikleri kalkan ve coplarla polisleri de yaralamıştı.
Faillerin ayrıca Kok Tobe televizyon kulesini ele geçirmeyi ve sivilleri suça ikna etmeyi planladığı, karşı çıkanların da canına kast ettiği aktarıldı.
Gözaltı 1 Şubat’ta gerçekleşti.
Kazakistan’da yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari binalara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.
Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.
Kazakistan’daki barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katılmıştı. KGAÖ güçleri stratejik açıdan önemli yapıları korumuştu. Görevlerini başarıyla tamamlayan barış güçlerinin 13 Ocak’ta daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyurulmuştu.