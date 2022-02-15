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https://tr.sputniknews.com/20220215/brezilya-kahve-ihracatinda-geriledi-1053854342.html
Kahvede stok endişesi sürerken Brezilyalı ihracatçılardan 'Arz, talebi karşılamaya yeter' mesajı
Kahvede stok endişesi sürerken Brezilyalı ihracatçılardan 'Arz, talebi karşılamaya yeter' mesajı
Brezilya'nın kahve ihracatçıları, ülkenin ocak ayındaki ihracatının geçen yıla kıyasla yüzde 14 azaldığını duyurdu. Ancak ihracatçılar bu azalmanın, yerel ve... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T12:19+0300
2022-02-15T12:31+0300
ekonomi
kahve
brezilya
ihracat
tedarik zinciri
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Olumsuz iklim koşullarının kahve fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle stok endişesi ve tedarik zincirindeki sorunlar sürerken dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya'dan küresel talebin karşılanmasında sorun yaşanmayacağı açıklaması geldi.Brezilya Hahve İhracatçıları Birliği Ceface'ye göre, ülkenin kahve ihracatı yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 azaldı.Verilere göre, ocak ayında her biri 60 kilogram ağırlığındaki kahve çuvallarından 2.9 milyon adet ihraç edildi.Bu, 2018 yılından bu yana kaydedilen en düşük ihracat miktarı olarak öne çıktı.Gerekçe: Tedarik zincirindeki sorunlarCeface Başkanı Nicoas Rueda, ihracatı yavaşlatan etkenlerin üretimin azalması ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar olduğunu belirtti.Rueda, bir miktar iyileşme olsa da tedarik sorununun sürmesi halinde sevkiyatların azalmaya devam edeceği uyarısını yaptı.Stokların yüksek miktarlı olmadığına işaret eden yetkili, ihracattaki zayıflamanın yerel ve küresel talebi karşılamada herhangi bir sorun yaratmayacağını vurguladı.Geçen yıl Brezilya'nın kahve ihracatını engelleyen konteynır eksikliğine ek olarak, kamyon şoförü sıkıntısının olduğu ABD ve Kanada gibi en önemli destinasyonlar, ihracatın azalmasında önemli bir yer tutuyor.Rueda, "Tüm lojistik süreç dengesiz ve tamamen iyileşmesi uzun zaman alacak" vurgusunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/uzmanlar-gunde-bir-fincan-kahve-tuketmek-koronavirus-riskini-yuzde-10-azaltabilir-1053831389.html
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kahve, brezilya, ihracat, tedarik zinciri

Kahvede stok endişesi sürerken Brezilyalı ihracatçılardan 'Arz, talebi karşılamaya yeter' mesajı

12:19 15.02.2022 (güncellendi: 12:31 15.02.2022)
© İHAFiltre kahve
Filtre kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© İHA
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Brezilya'nın kahve ihracatçıları, ülkenin ocak ayındaki ihracatının geçen yıla kıyasla yüzde 14 azaldığını duyurdu. Ancak ihracatçılar bu azalmanın, yerel ve küresel talebi etkilemeyeceğini söyledi.
Olumsuz iklim koşullarının kahve fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle stok endişesi ve tedarik zincirindeki sorunlar sürerken dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya'dan küresel talebin karşılanmasında sorun yaşanmayacağı açıklaması geldi.
Brezilya Hahve İhracatçıları Birliği Ceface'ye göre, ülkenin kahve ihracatı yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 azaldı.
Verilere göre, ocak ayında her biri 60 kilogram ağırlığındaki kahve çuvallarından 2.9 milyon adet ihraç edildi.
Bu, 2018 yılından bu yana kaydedilen en düşük ihracat miktarı olarak öne çıktı.

Gerekçe: Tedarik zincirindeki sorunlar

Ceface Başkanı Nicoas Rueda, ihracatı yavaşlatan etkenlerin üretimin azalması ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar olduğunu belirtti.
Rueda, bir miktar iyileşme olsa da tedarik sorununun sürmesi halinde sevkiyatların azalmaya devam edeceği uyarısını yaptı.
Stokların yüksek miktarlı olmadığına işaret eden yetkili, ihracattaki zayıflamanın yerel ve küresel talebi karşılamada herhangi bir sorun yaratmayacağını vurguladı.
Geçen yıl Brezilya'nın kahve ihracatını engelleyen konteynır eksikliğine ek olarak, kamyon şoförü sıkıntısının olduğu ABD ve Kanada gibi en önemli destinasyonlar, ihracatın azalmasında önemli bir yer tutuyor.
Rueda, "Tüm lojistik süreç dengesiz ve tamamen iyileşmesi uzun zaman alacak" vurgusunu yaptı.
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