https://tr.sputniknews.com/20220215/cilt-hastaliklarinin-kokeni-psikolojik-olabilir-1053847953.html

'Cilt hastalıklarının kökeni psikolojik olabilir'

'Cilt hastalıklarının kökeni psikolojik olabilir'

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket stresin insan hayatında en çok cilt... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T09:53+0300

2022-02-15T09:53+0300

2022-02-15T09:53+0300

yaşam

stres

cilt

cilt bakımı

depresyon

yan etki

yanık

uzman

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Pek çok hastalığın kökeninde stresin etkin rol oynadığını sıklıkla dile getiren uzmanlara göre bu rahatsızlıklardan biri de cilt hastalıkları. Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket de cildin, stresle tetiklenen hastalıklardan en çok etkilenen alanlardan biri olduğunu vurguladı.'Hastalık başlamadan önce psikolojik rahatsızlık olabilir'Bedensel hastalıklar sonucunda ruhsal sorunlar oluşabileceği gibi psikolojik rahatsızlıkların bedensel yakınmalar şeklinde ifade edilebildiğini de belirten Dr. Hasan Bereket, cilt rahatsızlıklarıyla alakalı kişinin öyküsünde sıklıkla hastalık oluşmadan önce bir psikolojik rahatsızlıktan söz edildiğine dikkat çekti. Dermatoloji kliniklerine yakınmaları nedeni ile giden hastalardan bazen psikiyatri uzmanından da görüş istendiğini kaydeden Bereket, şunları kaydetti:'Stres cildin düşmanı'Cildin dış dünya ile bağlantıların başladığı, duygu, heyecan ve tepkilerin, öfke, korku ve kızgınlık gibi duyguların ifade edildiği bir organ olduğunu anımsatan Bereket, sosyal çevreden gelen olumsuz yorumların, hastanın kaygı düzeyini yükseltip, cilt hastalığının şiddetini arttırabildiğine de dikkat çekti. “Ciltte bir lezyon kişide psikolojik sorunlara neden olabilir ve yaşam kalitesini bozabilir” diyen Bereket, ruhsal sorunların ve stresin en çok ortaya çıkardığı cilt hastalıkları hakkında da şöyle bir sıralama yaptı:“Egzama: Başlangıcından önce stresli yaşam tarzı olanlarda görülme sıklığı daha fazladır. Kurdeşen: Bu hastalığın oluşmasında sıklıkla psikolojik etmenlerde rol oynar. Sedef hastalığı: Hastalığın başlangıcında ve alevlenmelerinde depresyonun yanında çoğunlukla yoğun bir stres tanımlanmaktadır. Saçkıran: Yoğun stres ile ilişkilidir. Liken: Ergenlikten sonra ve kadınlarda daha sık görülür. Stresli dönemlerde fazlalaşır. Nörolojik deri yolmaları, saç koparma, ciltte beyaz lekelerle seyreden bir hastalık olan vitiligo.”

https://tr.sputniknews.com/20220127/yogun-stres-sigile-sebep-oluyor-1053203446.html

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stres, cilt, cilt bakımı, depresyon, yan etki, yanık, uzman