https://tr.sputniknews.com/20220215/djokovic-zorla-asi-olmaktansa-gelecek-turnuvalara-katilmama-bedelini-odemeye-hazirim-1053856992.html

Djokovic: Zorla aşı olmaktansa gelecek turnuvalara katılmama bedelini ödemeye hazırım

Djokovic: Zorla aşı olmaktansa gelecek turnuvalara katılmama bedelini ödemeye hazırım

Aşı olmadığı için geçen ay Avustralya Açık'a katılamadan Avustralya'dan sınırdışı edilen Novak Djokovic, BBC'ye verdiği özel röportajda, Kovid aşısı olmaya... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T13:13+0300

2022-02-15T13:13+0300

2022-02-15T13:34+0300

spor

novak djokovic

bbc

aşı

koronavirüs

kovid-19

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Erkek tenisinin bir numarası Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a aşısız katılmaya kalkınca vize krizi yaşayıp Avustralya'dan sınırdışı edilmesi sonrası sıradaki Grand Slam'lere katılıp katılamayacağı merak konusu. Sırp raket, aşı olması talep edilirse, turnuvalara katılmama bedelini ödemeye hazır olduğunu söyledi. belirtti.BBC'ye özel röportaj veren Djokovic, gluten yemeyi bırakarak formuna kavuştuğuna dair geçmiş açıklamalarını yankılayarak, "Aşı karşıtı değilim, aşı karşıtı hareketle ilişkilendirilmek istemiyorum, ama her zaman için insanın vücuduna ne koyacağını seçme özgürlüğünü savundum" dedi. "Vücudum hakkında vereceğim kararlar, şampiyonluklardan veya ona benzer şeylerden daha önemli. Olabildiğince vücudumla uyum içinde olmaya çalışıyorum" vurgusunu yapan süper star tenisçi, aşı tutumu nedeniyle Fransa Açık ve Wimbledon'da yarışmaktan feragat edip etmeyeceği sorusunu "Evet, bu uğruna ödemeye hazır olduğum bir bedel" diye yanıtladı. Djokovic, "Aşıya asla karşı olmadım. Küresel olarak herkesin bu virüsle başa çıkmak için büyük çaba sarf etmeye çalıştığını anlıyorum, umarım yakında virüsün sonunu görürüz" diye ekledi. Grand Slam sezonunu açan Avustralya Açık'a eyalet hükümetinden aşısız katılma izni alan, ama Melbourne havaalanına indiğinde federal hükümetin emriyle gözaltına alınan ve 11 günlük vize mücadelesinin ardından 16 Ocak'ta Avustralya'dan sınırdışı edilen tenis süper starı, bu fiyaskoyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:"Avustralya'ya zorla girmek için ayrıcalıklı statümü asla kullanmadım. Herkes gibi muamele gördüm. Takımıma gelen sirküler e-posta, hem eleme hem de ana kuralartablodaki hem kadın hem de erkek tüm sporculara gönderildi. Yüzlerce tenisçi o e-postayı alıyor. Dolayısıyla kurallara uyduğumuzdan ve tıbbi muafiyet olasılığı olduğunda bunu kullandığımdan ben de başvurdum.""PCR testimi, o sırada sahip olduğum yeterli antikor miktarını ortaya koydum ve iki bağımsız Avustralya tıbbi paneli tarafından kabul edildim; isimsiz olarak, bunu belirtmek önemli. Başvuruda adım yoktu."20 Grand Slam şampiyonu Sırp raketin son üç yıldır üst üste olmak üzere toplamda 9 kez kazandığı, ama aşı krizi nedeniyle bu yıl yarışamadığı Avustralya Açık'ı kazanan İspanyol Rafael Nadal, toplam 21 Grand Slam şampiyonluğuyla tenis tarihinde bir rekor kırdı.

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novak djokovic, bbc, aşı, koronavirüs, kovid-19