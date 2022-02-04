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Vucic'in kahraman gibi ağırladığı Djokovic, Avustralya'daki vize krizine dair sessizliğini bozdu
Vucic'in kahraman gibi ağırladığı Djokovic, Avustralya'daki vize krizine dair sessizliğini bozdu
Nisanda seçim sınavından geçecek Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, aşısız olduğu için Avustralya'dan sınırdışı edilen Sırp tenis yıldızını ağırlayıp 'büyük... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T11:51+0300
2022-02-04T11:57+0300
spor
novak djokovic
aleksandar vucic
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Erkek tenisinin bir numarası Novak Djokovic, Avustralya Açık'a aşısız katılmaya kalkınca 11 gün süren vize krizi yaşayıp 16 Ocak'ta Avustralya'dan sınırdışı edilmesi sonrası ilk kez konuştu. 34 yaşındaki Sırp raketin Avustralya'da başına gelenlerin Sırbistan'da milli mesele haline geldiği ortamda, dün Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Djokovic'i ağırlayıp 'Avustralya'daki büyük mücadelesini' övdü. Vize krizi sırasında 'skandal' tepkisini göstererek Avustralya'yı Sırp rakete kötü muameleyle suçlamış olan Vucic, nisanda yeniden seçilme emellerine de hizmet eden görüşmede, Djokovic'e, "Avustralya'da verdiğin büyük mücadele için teşekkür ederim" dedi. Avustralya'da sorun çıkar çıkmaz Djokovic'i aradığını ve eve dönmesini söylediğini anlatan Sırbistan Devlet Başkanı, "Ama sonra gördüm ki, sadece kendisi için değil, ülkesi için de mücadeleye hazırdı" diye konuştu. Vucic'e "Benim arkamda durarak kendinizi uluslararası ilişkilerde riskli bir siyasi pozisyona soktuğunuz için son derece müteşekkirim. Bunu daima hatırlayacağım" karşılığını veren Sırp raket, şunları söyledi:"Bugün sizinle görüşmek istedim, çünkü öncelikle bir Sırbistan vatandaşı olarak, Avustralya'da yaşanan talihsiz olaylarda tüm devlet kurumlarının yanısıra Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak bana verdiğiniz büyük destek için size çok teşekkür etme ihtiyacı hissettim." "Gözaltında tek başıma olmama ve birçok sorun ve zorlukla karşılaşmama rağmen kendimi yalnız hissetmiyordum.""Öncelikle ailemden, hayatımdaki tüm yakınlarımdan, tüm Sırbistan ulusundan, bölgeden ve dünyadan iyi niyetli birçok insandan büyük destek gördüm."Avustralya'da başına gelenleri 'en hafif kelimeyle beklenmedik' diye niteleyen, ama ayrıntıya girmeyen Djokovic, olan biteni kendi bakış açısından anlatmak için 7-10 gün içinde kamuoyuna bir açıklama yapacağını duyurdu. Federal hükümetten bağımsız şekilde eyalet hükümetinin verdiği tıbbı muafiyet belgesiyle vize alan ama daha sonra aşısız olduğu gerekçesiyle vizenin iptaliyle karşılaşan Sırp raketin, Avustralyalı yetkililere sunduğu Kovid testlerinde sahtekarlık yapıp yapmadığına dair BBC ve Der Spiegel'in soru işaretleri uyandıran yayınlarının ardından Sırbistan Başsavcılığı çarşamba günü açıklama yaptı. Açıklamada "Savcılık yönetmeliğe göre hareket etti, kontroller yapıldı ve Novak Djokovic'in defalarca testten geçirildiği, 16 Aralık 2021 ve 22 Aralık 2021 test sonuçlarına ilişkin belgelerin geçerli olduğu belirlendi" denildi. Test sonuçlarına ilişkin belgelerin geçerli ve yasal olduğunun Sırbistan Sağlık Bakanlığı tarafından teyit edildiği belirtildi. 16 Ocak'ta Avustralya'dan sınırdışı edilmesi sonrası hala aşı olmayan, ama 22 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık'a aşısız olarak katılamama tehlikesi bulunan dünya bir numarası, en az bir kaynağa göre aşı olmayı değerlendiriyor. Avusturya kanalı Servus TV'ye konuşan Djokovic biyografisi yazarı Daniel Muksch, "Çevresindekilerden duyduklarımdan aşı olacağı sonucunu çıkardım" dedi. Toplamda 9 kez kazandığı ve son üst üste 3 şampiyonluğunu savunmak için gittiği Avustralya Açık'ta yarışamayan ve İspanyol Rafael Nadal'ın şampiyon olup 21 Grand Slam rekorunu elde etmesini televizyonda izleyen Sırp raketin 14 Şubat'ta Dubai Duty-Free Tenis Şampiyonası'nda kortlara geri dönmesi bekleniyor.
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novak djokovic, aleksandar vucic

Vucic'in kahraman gibi ağırladığı Djokovic, Avustralya'daki vize krizine dair sessizliğini bozdu

11:51 04.02.2022 (güncellendi: 11:57 04.02.2022)
© REUTERS / ZORANA JEVTICSırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic'i ağırlayıp 'Avustralya'daki büyük mücadelesini' övdü.
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic'i ağırlayıp 'Avustralya'daki büyük mücadelesini' övdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / ZORANA JEVTIC
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Nisanda seçim sınavından geçecek Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, aşısız olduğu için Avustralya'dan sınırdışı edilen Sırp tenis yıldızını ağırlayıp 'büyük mücadelesini' övdü. Avustralya'da başına gelenleri 'en hafif kelimeyle beklenmedik' diye niteleyen Djokovic, 7-10 gün içinde kamuoyuna bir açıklama yapacağını duyurdu.
Erkek tenisinin bir numarası Novak Djokovic, Avustralya Açık'a aşısız katılmaya kalkınca 11 gün süren vize krizi yaşayıp 16 Ocak'ta Avustralya'dan sınırdışı edilmesi sonrası ilk kez konuştu. 34 yaşındaki Sırp raketin Avustralya'da başına gelenlerin Sırbistan'da milli mesele haline geldiği ortamda, dün Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Djokovic'i ağırlayıp 'Avustralya'daki büyük mücadelesini' övdü.
Vize krizi sırasında 'skandal' tepkisini göstererek Avustralya'yı Sırp rakete kötü muameleyle suçlamış olan Vucic, nisanda yeniden seçilme emellerine de hizmet eden görüşmede, Djokovic'e, "Avustralya'da verdiğin büyük mücadele için teşekkür ederim" dedi.
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
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Avustralya Açık'a aşı muafiyetiyle katılacak Djokovic'e tepki: Avustralyalıların nefretini görecek
4 Ocak, 18:18
Avustralya'da sorun çıkar çıkmaz Djokovic'i aradığını ve eve dönmesini söylediğini anlatan Sırbistan Devlet Başkanı, "Ama sonra gördüm ki, sadece kendisi için değil, ülkesi için de mücadeleye hazırdı" diye konuştu.
Avustralya'nın Sidney kentindeki bir tenis maçında Novak Djokovic'e destek için Sırbistan bayrağı açan Sırp fanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
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6 Ocak, 11:50
Vucic'e "Benim arkamda durarak kendinizi uluslararası ilişkilerde riskli bir siyasi pozisyona soktuğunuz için son derece müteşekkirim. Bunu daima hatırlayacağım" karşılığını veren Sırp raket, şunları söyledi:
"Bugün sizinle görüşmek istedim, çünkü öncelikle bir Sırbistan vatandaşı olarak, Avustralya'da yaşanan talihsiz olaylarda tüm devlet kurumlarının yanısıra Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak bana verdiğiniz büyük destek için size çok teşekkür etme ihtiyacı hissettim."
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'Sırbistan'ı ezdirmeyiz, Djokovic'i yedirmeyiz' tepkisine, Avustralya'dan 'Gitmekte serbest' yanıtı
7 Ocak, 12:58
"Gözaltında tek başıma olmama ve birçok sorun ve zorlukla karşılaşmama rağmen kendimi yalnız hissetmiyordum."
"Öncelikle ailemden, hayatımdaki tüm yakınlarımdan, tüm Sırbistan ulusundan, bölgeden ve dünyadan iyi niyetli birçok insandan büyük destek gördüm."
Avustralya Açık Tenis Turnuvası hazırlıklarını sürdüren tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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Avustralyalı sunucuların Djokovic sohbeti sosyal medyaya sızdı: Yalancı, sinsi g.tün teki
12 Ocak, 16:01
Avustralya'da başına gelenleri 'en hafif kelimeyle beklenmedik' diye niteleyen, ama ayrıntıya girmeyen Djokovic, olan biteni kendi bakış açısından anlatmak için 7-10 gün içinde kamuoyuna bir açıklama yapacağını duyurdu.
Federal hükümetten bağımsız şekilde eyalet hükümetinin verdiği tıbbı muafiyet belgesiyle vize alan ama daha sonra aşısız olduğu gerekçesiyle vizenin iptaliyle karşılaşan Sırp raketin, Avustralyalı yetkililere sunduğu Kovid testlerinde sahtekarlık yapıp yapmadığına dair BBC ve Der Spiegel'in soru işaretleri uyandıran yayınlarının ardından Sırbistan Başsavcılığı çarşamba günü açıklama yaptı. Açıklamada "Savcılık yönetmeliğe göre hareket etti, kontroller yapıldı ve Novak Djokovic'in defalarca testten geçirildiği, 16 Aralık 2021 ve 22 Aralık 2021 test sonuçlarına ilişkin belgelerin geçerli olduğu belirlendi" denildi. Test sonuçlarına ilişkin belgelerin geçerli ve yasal olduğunun Sırbistan Sağlık Bakanlığı tarafından teyit edildiği belirtildi.
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
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Djokovic'e Avustralya'dan önce gittiği İspanya'da 'aşısız halde yasadışı giriş' soruşturması açıldı
13 Ocak, 15:23
16 Ocak'ta Avustralya'dan sınırdışı edilmesi sonrası hala aşı olmayan, ama 22 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık'a aşısız olarak katılamama tehlikesi bulunan dünya bir numarası, en az bir kaynağa göre aşı olmayı değerlendiriyor. Avusturya kanalı Servus TV'ye konuşan Djokovic biyografisi yazarı Daniel Muksch, "Çevresindekilerden duyduklarımdan aşı olacağı sonucunu çıkardım" dedi.
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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Djokovic'i sınırdışı eden mahkemenin gerekçeli kararı: 'Aşı karşıtlığını teşvik' endişesi haklı
20 Ocak, 12:02
Toplamda 9 kez kazandığı ve son üst üste 3 şampiyonluğunu savunmak için gittiği Avustralya Açık'ta yarışamayan ve İspanyol Rafael Nadal'ın şampiyon olup 21 Grand Slam rekorunu elde etmesini televizyonda izleyen Sırp raketin 14 Şubat'ta Dubai Duty-Free Tenis Şampiyonası'nda kortlara geri dönmesi bekleniyor.
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