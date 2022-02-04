https://tr.sputniknews.com/20220204/vucicin-kahraman-gibi-agirladigi-djokovic-avustralyadaki-vize-krizine-dair-sessizligini-bozdu-1053462273.html

Vucic'in kahraman gibi ağırladığı Djokovic, Avustralya'daki vize krizine dair sessizliğini bozdu

Vucic'in kahraman gibi ağırladığı Djokovic, Avustralya'daki vize krizine dair sessizliğini bozdu

Nisanda seçim sınavından geçecek Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, aşısız olduğu için Avustralya'dan sınırdışı edilen Sırp tenis yıldızını ağırlayıp 'büyük... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T11:51+0300

2022-02-04T11:51+0300

2022-02-04T11:57+0300

spor

novak djokovic

aleksandar vucic

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Erkek tenisinin bir numarası Novak Djokovic, Avustralya Açık'a aşısız katılmaya kalkınca 11 gün süren vize krizi yaşayıp 16 Ocak'ta Avustralya'dan sınırdışı edilmesi sonrası ilk kez konuştu. 34 yaşındaki Sırp raketin Avustralya'da başına gelenlerin Sırbistan'da milli mesele haline geldiği ortamda, dün Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Djokovic'i ağırlayıp 'Avustralya'daki büyük mücadelesini' övdü. Vize krizi sırasında 'skandal' tepkisini göstererek Avustralya'yı Sırp rakete kötü muameleyle suçlamış olan Vucic, nisanda yeniden seçilme emellerine de hizmet eden görüşmede, Djokovic'e, "Avustralya'da verdiğin büyük mücadele için teşekkür ederim" dedi. Avustralya'da sorun çıkar çıkmaz Djokovic'i aradığını ve eve dönmesini söylediğini anlatan Sırbistan Devlet Başkanı, "Ama sonra gördüm ki, sadece kendisi için değil, ülkesi için de mücadeleye hazırdı" diye konuştu. Vucic'e "Benim arkamda durarak kendinizi uluslararası ilişkilerde riskli bir siyasi pozisyona soktuğunuz için son derece müteşekkirim. Bunu daima hatırlayacağım" karşılığını veren Sırp raket, şunları söyledi:"Bugün sizinle görüşmek istedim, çünkü öncelikle bir Sırbistan vatandaşı olarak, Avustralya'da yaşanan talihsiz olaylarda tüm devlet kurumlarının yanısıra Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak bana verdiğiniz büyük destek için size çok teşekkür etme ihtiyacı hissettim." "Gözaltında tek başıma olmama ve birçok sorun ve zorlukla karşılaşmama rağmen kendimi yalnız hissetmiyordum.""Öncelikle ailemden, hayatımdaki tüm yakınlarımdan, tüm Sırbistan ulusundan, bölgeden ve dünyadan iyi niyetli birçok insandan büyük destek gördüm."Avustralya'da başına gelenleri 'en hafif kelimeyle beklenmedik' diye niteleyen, ama ayrıntıya girmeyen Djokovic, olan biteni kendi bakış açısından anlatmak için 7-10 gün içinde kamuoyuna bir açıklama yapacağını duyurdu. Federal hükümetten bağımsız şekilde eyalet hükümetinin verdiği tıbbı muafiyet belgesiyle vize alan ama daha sonra aşısız olduğu gerekçesiyle vizenin iptaliyle karşılaşan Sırp raketin, Avustralyalı yetkililere sunduğu Kovid testlerinde sahtekarlık yapıp yapmadığına dair BBC ve Der Spiegel'in soru işaretleri uyandıran yayınlarının ardından Sırbistan Başsavcılığı çarşamba günü açıklama yaptı. Açıklamada "Savcılık yönetmeliğe göre hareket etti, kontroller yapıldı ve Novak Djokovic'in defalarca testten geçirildiği, 16 Aralık 2021 ve 22 Aralık 2021 test sonuçlarına ilişkin belgelerin geçerli olduğu belirlendi" denildi. Test sonuçlarına ilişkin belgelerin geçerli ve yasal olduğunun Sırbistan Sağlık Bakanlığı tarafından teyit edildiği belirtildi. 16 Ocak'ta Avustralya'dan sınırdışı edilmesi sonrası hala aşı olmayan, ama 22 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık'a aşısız olarak katılamama tehlikesi bulunan dünya bir numarası, en az bir kaynağa göre aşı olmayı değerlendiriyor. Avusturya kanalı Servus TV'ye konuşan Djokovic biyografisi yazarı Daniel Muksch, "Çevresindekilerden duyduklarımdan aşı olacağı sonucunu çıkardım" dedi. Toplamda 9 kez kazandığı ve son üst üste 3 şampiyonluğunu savunmak için gittiği Avustralya Açık'ta yarışamayan ve İspanyol Rafael Nadal'ın şampiyon olup 21 Grand Slam rekorunu elde etmesini televizyonda izleyen Sırp raketin 14 Şubat'ta Dubai Duty-Free Tenis Şampiyonası'nda kortlara geri dönmesi bekleniyor.

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novak djokovic, aleksandar vucic