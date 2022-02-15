Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220215/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1053846617.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 13.59 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.37 liradan işlem görüyor. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T09:19+0300
2022-02-15T09:19+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
türkiye
euro
euro/tl
gram altın
çeyrek altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053147756_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_c7010d4017b9d73fa58f8a6d61ebbfd2.jpg
Dolar, 15 Şubat 2022 sabahında 13.59 lira bandında yer alıyor. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5880 lira, satış fiyatı 13.5970 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.3781 lira alış fiyatı, 15.3875 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Sterlin alış fiyatı 18.35 lira, satış fiyatı 18.4440 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Spot piyasada çeyrek altın alış fiyatı 1312.25 lira, satış fiyatı 1345.04 lira seviyesinde yer alıyor.Gram altında ise alış fiyatı 819.90 lira, satış fiyatı 820.14 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/doviz-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1053806287.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053147756_26:0:637:458_1920x0_80_0_0_05d03be8bfd8f7fe833aa46e0355ad1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, türkiye, euro, euro/tl, gram altın, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:19 15.02.2022
© AAAltın, külçe
Altın, külçe - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Dolar kuru güne 13.59 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.37 liradan işlem görüyor.
Dolar, 15 Şubat 2022 sabahında 13.59 lira bandında yer alıyor. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5880 lira, satış fiyatı 13.5970 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.3781 lira alış fiyatı, 15.3875 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Sterlin alış fiyatı 18.35 lira, satış fiyatı 18.4440 lira seviyesinde yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Spot piyasada çeyrek altın alış fiyatı 1312.25 lira, satış fiyatı 1345.04 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 819.90 lira, satış fiyatı 820.14 liradan işlem görüyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
EKONOMİ
Döviz ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 09:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала