https://tr.sputniknews.com/20220215/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1053846617.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 13.59 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.37 liradan işlem görüyor. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T09:19+0300
2022-02-15T09:19+0300
2022-02-15T09:19+0300
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Dolar, 15 Şubat 2022 sabahında 13.59 lira bandında yer alıyor. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5880 lira, satış fiyatı 13.5970 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.3781 lira alış fiyatı, 15.3875 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Sterlin alış fiyatı 18.35 lira, satış fiyatı 18.4440 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Spot piyasada çeyrek altın alış fiyatı 1312.25 lira, satış fiyatı 1345.04 lira seviyesinde yer alıyor.Gram altında ise alış fiyatı 819.90 lira, satış fiyatı 820.14 liradan işlem görüyor.
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar kuru güne 13.59 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.37 liradan işlem görüyor.
Dolar, 15 Şubat 2022 sabahında 13.59 lira bandında yer alıyor. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.5880 lira, satış fiyatı 13.5970 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.3781 lira alış fiyatı, 15.3875 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Sterlin alış fiyatı 18.35 lira, satış fiyatı 18.4440 lira seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Spot piyasada çeyrek altın alış fiyatı 1312.25 lira, satış fiyatı 1345.04 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 819.90 lira, satış fiyatı 820.14 liradan işlem görüyor.