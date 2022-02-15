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Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı vefat etti
Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı vefat etti
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı yaşamını yitirdi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T13:52+0300
2022-02-15T13:52+0300
türkiye
vefat
bakan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
milletvekili
cenaze
ölüm
onur kumbaracıbaşı
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Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 83 yaşındaki Kumbaracıbaşı hayatını kaybetti.Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, 17 Şubat Perşembe günü TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Mezarlığında toprağa verilecek.Ankara'da 1939 yılında dünyaya gelen Onur Kumbaracıbaşı, Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı üniversitede doktora derecesi almıştı.18. ve 20. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay Milletvekilliği yapan Onur Kumbaracıbaşı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.
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vefat, bakan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, cenaze, ölüm, onur kumbaracıbaşı

Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı vefat etti

13:52 15.02.2022
© DHAEski Bakan Onur Kumbaracıbaşı vefat etti
Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı vefat etti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© DHA
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Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı yaşamını yitirdi.
Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 83 yaşındaki Kumbaracıbaşı hayatını kaybetti.
Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, 17 Şubat Perşembe günü TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Mezarlığında toprağa verilecek.
Ankara'da 1939 yılında dünyaya gelen Onur Kumbaracıbaşı, Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı üniversitede doktora derecesi almıştı.
18. ve 20. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay Milletvekilliği yapan Onur Kumbaracıbaşı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.
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