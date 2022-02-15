https://tr.sputniknews.com/20220215/eski-bakan-onur-kumbaracibasi-vefat-etti-1053859547.html

Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı vefat etti

Eski Bakan Onur Kumbaracıbaşı vefat etti

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı yaşamını yitirdi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T13:52+0300

2022-02-15T13:52+0300

2022-02-15T13:52+0300

türkiye

vefat

bakan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

milletvekili

cenaze

ölüm

onur kumbaracıbaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053859517_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3642cc275f493d29f558a49a06089be4.jpg

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 83 yaşındaki Kumbaracıbaşı hayatını kaybetti.Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, 17 Şubat Perşembe günü TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Mezarlığında toprağa verilecek.Ankara'da 1939 yılında dünyaya gelen Onur Kumbaracıbaşı, Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı üniversitede doktora derecesi almıştı.18. ve 20. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay Milletvekilliği yapan Onur Kumbaracıbaşı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211211/metiner-ablasinin-vefatini-canli-yayinda-ogrendi-1051669079.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vefat, bakan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, cenaze, ölüm, onur kumbaracıbaşı