https://tr.sputniknews.com/20220215/fransa-disisleri-bakani-le-drian-rusyanin-ukraynaya-saldiracaginin-belirtilerini-gormuyoruz-1053840229.html

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağının belirtilerini görmüyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağının belirtilerini görmüyoruz

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatma niyetini gösteren hiçbir şeyin olmadığını itiraf etti. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T00:12+0300

2022-02-15T00:12+0300

2022-02-15T00:13+0300

ukrayna krizi

jean-yves le drian

fransa

rusya

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, France 5 televizyonuna açıklamasında, “Rus ordusunun Ukrayna’ya büyük saldırısı için tüm deliller var mı? Evet, bu bir gerçek, bu mümkün. Bu hızlı biçimde gerçekleşebilir” ifadesini kullandı.Bununla birlikte Le Drian, bugün Rusya’nın böyle bir karar aldığını “hiçbir şeyin işaret etmediğini” kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220214/ukraine-international-airlines-sigorta-sirketleri-ukrayna-hava-sahasini-teminat-disina-cikardi-1053838632.html

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jean-yves le drian, fransa, rusya