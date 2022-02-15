https://tr.sputniknews.com/20220215/fransa-disisleri-bakani-le-drian-rusyanin-ukraynaya-saldiracaginin-belirtilerini-gormuyoruz-1053840229.html
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağının belirtilerini görmüyoruz
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağının belirtilerini görmüyoruz
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatma niyetini gösteren hiçbir şeyin olmadığını itiraf etti. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T00:12+0300
2022-02-15T00:12+0300
2022-02-15T00:13+0300
ukrayna krizi
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, France 5 televizyonuna açıklamasında, “Rus ordusunun Ukrayna’ya büyük saldırısı için tüm deliller var mı? Evet, bu bir gerçek, bu mümkün. Bu hızlı biçimde gerçekleşebilir” ifadesini kullandı.Bununla birlikte Le Drian, bugün Rusya’nın böyle bir karar aldığını “hiçbir şeyin işaret etmediğini” kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220214/ukraine-international-airlines-sigorta-sirketleri-ukrayna-hava-sahasini-teminat-disina-cikardi-1053838632.html
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağının belirtilerini görmüyoruz
00:12 15.02.2022 (güncellendi: 00:13 15.02.2022) Abone ol
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatma niyetini gösteren hiçbir şeyin olmadığını itiraf etti.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, France 5 televizyonuna açıklamasında, “Rus ordusunun Ukrayna’ya büyük saldırısı için tüm deliller var mı? Evet, bu bir gerçek, bu mümkün. Bu hızlı biçimde gerçekleşebilir” ifadesini kullandı.
Bununla birlikte Le Drian, bugün Rusya’nın böyle bir karar aldığını “hiçbir şeyin işaret etmediğini” kaydetti.