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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220215/fransa-disisleri-bakani-le-drian-rusyanin-ukraynaya-saldiracaginin-belirtilerini-gormuyoruz-1053840229.html
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağının belirtilerini görmüyoruz
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağının belirtilerini görmüyoruz
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatma niyetini gösteren hiçbir şeyin olmadığını itiraf etti. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T00:12+0300
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ukrayna krizi
jean-yves le drian
fransa
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, France 5 televizyonuna açıklamasında, “Rus ordusunun Ukrayna’ya büyük saldırısı için tüm deliller var mı? Evet, bu bir gerçek, bu mümkün. Bu hızlı biçimde gerçekleşebilir” ifadesini kullandı.Bununla birlikte Le Drian, bugün Rusya’nın böyle bir karar aldığını “hiçbir şeyin işaret etmediğini” kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220214/ukraine-international-airlines-sigorta-sirketleri-ukrayna-hava-sahasini-teminat-disina-cikardi-1053838632.html
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağının belirtilerini görmüyoruz

00:12 15.02.2022 (güncellendi: 00:13 15.02.2022)
© AFP 2022Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatma niyetini gösteren hiçbir şeyin olmadığını itiraf etti.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, France 5 televizyonuna açıklamasında, “Rus ordusunun Ukrayna’ya büyük saldırısı için tüm deliller var mı? Evet, bu bir gerçek, bu mümkün. Bu hızlı biçimde gerçekleşebilir” ifadesini kullandı.
Bununla birlikte Le Drian, bugün Rusya’nın böyle bir karar aldığını “hiçbir şeyin işaret etmediğini” kaydetti.
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