https://tr.sputniknews.com/20220215/izmir-depreminde-kurtulmustu-ayni-binadan-duserek-hayatini-kaybetti-1053861563.html

İzmir depreminde kurtulmuştu, aynı binanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti

İzmir depreminde kurtulmuştu, aynı binanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti

30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde, ağır hasar alan binadan ailesiyle birlikte sağ çıkan bir kişi, aynı binadaki evinde balkondan düşerek hayatını... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T14:32+0300

2022-02-15T14:32+0300

2022-02-15T14:35+0300

izmir depremi

ölü

türkiye

balkon

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İzmir’deki olay 12 Şubat akşamı saat 17.30'da Mansuroğlu Mahallesi 273/8 Sokakta bulunan ve 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar aldığı öğrenilen 8 katlı bir binada meydana geldi.Tuhafiye mağazası çalışanı Metin Alan iddiaya göre 8 yaşındaki kızı ile beraber, binada bulunan dolabını sökmek için sokağa geldi. Binanın 8. katındaki dairesine çıkarak dolabı sökmek isteyen Alan, henüz belli olmayan bir sebeple balkondan aşağı düştü.Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan 49 yaşındaki Metin Alan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Alan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Metin Alan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.30 Ekim'de ailesiyle birlikte sağ çıkmışÖte yandan Metin Alan'ın 8'inci katından düştüğü binada, 30 Ekim İzmir depremini yaşadığı, depremde ağır hasar aldığı öğrenilen binadan sağ çıktığı ortaya çıktı. Depremde sağ çıktığı binanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden Alan'ın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

https://tr.sputniknews.com/20220210/riza-bey-apartmani-davasinda-mahkeme-heyetinin-reddi-talebi-1053704885.html

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izmir depremi, ölü, balkon