https://tr.sputniknews.com/20220215/kanadadan-ukraynaya-milyonlarca-dolarlik-ilave-silah-ve-muhimmat-yardimi-1053848438.html
Kanada'dan Ukrayna'ya 7 milyon dolarlık ilave silah ve mühimmat yardımı
Kanada'dan Ukrayna'ya 7 milyon dolarlık ilave silah ve mühimmat yardımı
Kanada hükümeti, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık bir krediye ek olarak 7 milyon dolarlık silah ve mühimmat göndermeye hazırlanıyor. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T10:02+0300
2022-02-15T10:02+0300
2022-02-15T10:02+0300
ukrayna krizi
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silah yardımı
chrystia freeland
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Ukrayna'nın doğusundaki ihtilaflı Donbass bölgesinde gerilim devam ederken Batı ülkeleri, Kiev yönetimine yönelik silah desteğini artırmayı sürdürüyor.Kanada Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, hükümetin 'Ukrayna güvenlik güçlerinin Rusya'nın istenmeyen ve artan saldırganlığına karşı kendisini müdafaa etmesine daha fazla yardımcı olmak için' ilave askeri yardım sunulmasına onay verdiği belirtildi.Açıklamada, "Kanada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 7 milyon doların üzerinde öldürücü silah ve çeşitli destek ürünleri bağışlayacak. Bu teçhizat; makineli tüfekler, tabancalar, karabinalar, 1.5 milyon mermi, keskin nişancı tüfekleri ve çeşitli ilgili ekipmanı içeriyor” ifadelerine yer verildi.Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, silah yardımının yanında Kiev'e 500 milyon dolarlık bir kredi sunacaklarını duyurdu.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı ortaklarından 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220214/podolyak-16-subatin-birlik-gunu-ilan-edildigi-gercegi-yansitmiyor-zelenskiy-ironi-yapti-1053839920.html
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kanada, ukrayna, silah yardımı, chrystia freeland
Kanada'dan Ukrayna'ya 7 milyon dolarlık ilave silah ve mühimmat yardımı
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Kanada hükümeti, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık bir krediye ek olarak 7 milyon dolarlık silah ve mühimmat göndermeye hazırlanıyor.
Ukrayna'nın doğusundaki ihtilaflı Donbass bölgesinde gerilim devam ederken Batı ülkeleri, Kiev yönetimine yönelik silah desteğini artırmayı sürdürüyor.
Kanada Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, hükümetin 'Ukrayna güvenlik güçlerinin Rusya'nın istenmeyen ve artan saldırganlığına karşı kendisini müdafaa etmesine daha fazla yardımcı olmak için' ilave askeri yardım sunulmasına onay verdiği belirtildi.
Açıklamada, "Kanada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 7 milyon doların üzerinde öldürücü silah ve çeşitli destek ürünleri bağışlayacak. Bu teçhizat; makineli tüfekler, tabancalar, karabinalar, 1.5 milyon mermi, keskin nişancı tüfekleri ve çeşitli ilgili ekipmanı içeriyor” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, silah yardımının yanında Kiev'e 500 milyon dolarlık bir kredi sunacaklarını duyurdu.
Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı ortaklarından 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.