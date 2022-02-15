https://tr.sputniknews.com/20220215/kremlin-rusya-lideri-guvenlik-garantileriyle-ilgili-gorusmelere-hazir-1053880253.html

Kremlin: Rusya lideri güvenlik garantileriyle ilgili görüşmelere hazır

Kremlin: Rusya lideri güvenlik garantileriyle ilgili görüşmelere hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizi ve Rusya için güvenlik garantileri ile ilgili görüşmelere hazır olduğunu... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T23:27+0300

2022-02-15T23:27+0300

2022-02-15T23:27+0300

ukrayna krizi

kremlin

rusya

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CNN’e konuşan Peskov, “Başkan Putin her şeyden önce her zaman görüşmeler ve diplomasi talep etmiştir. Putin aslında Rusya için güvenlik garantileri konusunu gündeme getirdi” ifadesini kullandı.“Ukrayna sorunun sadece bir parçası, Rusya için daha büyük bir güvenlik garantisi sorununun parçası” diyen Sözcü, “Ve tabii ki, Başkan Putin görüşmeler yürütmeye hazır” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220215/ukraynaya-yabanci-bayrak-altinda-isgal-hazirliginda-oldugu-iddiasina-rusyadan-yalanlama-1053878510.html

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