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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220215/kremlin-rusya-lideri-guvenlik-garantileriyle-ilgili-gorusmelere-hazir-1053880253.html
Kremlin: Rusya lideri güvenlik garantileriyle ilgili görüşmelere hazır
Kremlin: Rusya lideri güvenlik garantileriyle ilgili görüşmelere hazır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizi ve Rusya için güvenlik garantileri ile ilgili görüşmelere hazır olduğunu... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T23:27+0300
2022-02-15T23:27+0300
ukrayna krizi
kremlin
rusya
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CNN’e konuşan Peskov, “Başkan Putin her şeyden önce her zaman görüşmeler ve diplomasi talep etmiştir. Putin aslında Rusya için güvenlik garantileri konusunu gündeme getirdi” ifadesini kullandı.“Ukrayna sorunun sadece bir parçası, Rusya için daha büyük bir güvenlik garantisi sorununun parçası” diyen Sözcü, “Ve tabii ki, Başkan Putin görüşmeler yürütmeye hazır” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220215/ukraynaya-yabanci-bayrak-altinda-isgal-hazirliginda-oldugu-iddiasina-rusyadan-yalanlama-1053878510.html
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kremlin, rusya

Kremlin: Rusya lideri güvenlik garantileriyle ilgili görüşmelere hazır

23:27 15.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizi ve Rusya için güvenlik garantileri ile ilgili görüşmelere hazır olduğunu belirtti.
CNN’e konuşan Peskov, “Başkan Putin her şeyden önce her zaman görüşmeler ve diplomasi talep etmiştir. Putin aslında Rusya için güvenlik garantileri konusunu gündeme getirdi” ifadesini kullandı.
“Ukrayna sorunun sadece bir parçası, Rusya için daha büyük bir güvenlik garantisi sorununun parçası” diyen Sözcü, “Ve tabii ki, Başkan Putin görüşmeler yürütmeye hazır” diye ekledi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
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