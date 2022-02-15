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2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220215/rus-sporcu-valiyeva-yasaginin-kalmasinin-ardindan-pekin-olimpiyatlarinda-ilk-kez-piste-cikti-1053870031.html
Rus sporcu Valiyeva, yasağının kalmasının ardından Pekin Olimpiyatları'nda ilk kez piste çıktı
Rus sporcu Valiyeva, yasağının kalmasının ardından Pekin Olimpiyatları'nda ilk kez piste çıktı
Hakkındaki doping suçlamaları nedeniyle geçici olarak spordan men edilen ve Spor Tahkim Mahkemesi tarafından aklanan Rus patinajcı Kamila Valieva, ilk kez... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T17:24+0300
2022-02-15T17:32+0300
2022 kış olimpiyatları
kamila valiyeva
pekin olimpiyatları
patinaj
doping
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Pekin Kış Olimpiyatları’nda altın madalya aldıktan sonra hakkındaki doping suçlamaları nedeniyle geçici olarak spordan men edilen Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva, Spor Tahkim Mahkemesi'nden çıkan olumlu kararın ardından ilk kez piste çıktı.Valiyeva, pistte göz yaşlarını tutamadı ancak performansını başarıyla tamamladı.Rus sporcu, performansı sonunda tek kadınlar kısa programda 82.16 puan alarak ilk sıraya yerleşti.Valiyeva, Pekin’de devam eden Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi kapsamında takım turnuvası sırasında altın madalya almış, aynı zamanda artistik patinajda dörtlü atlayış gerçekleştirerek olimpiyatlarda bu atlayışı yapan ilk kadın sporcu olmuştu.Madalya takdim töreni önce pazartesiden salıya, daha sonra da belirsiz bir süreliğine ertelenmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden daha sonra Sputnik’e yapılan açıklamada Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile hukuki istişarelerin gerektiği bir durum olduğu belirtilmişti. Daha sonra Inside the Games, ertelemenin Valiyeva’dan alınan doping numunesiyle ilgili olduğunu yazmıştı.ITA, basındaki iddiaları doğrulayarak Valiyeva’nın 25 Aralık’ta St. Petersburg’daki Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası sırasında alınan doping numunesi ile yapılan testin pozitif çıktığı açıklamasını yapmıştı. ITA’ya göre, Valiyeva’nın geçici uzaklaştırma kararını protesto etmesinin ardından, USADA 9 Şubat’ta kararını geri çekmişti.ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA) da yaşananlar nedeniyle konuya dahil olan Rusların cezaya çarptırılabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.CAS daha sonra, Valiyeva'nın olimpiyat oyunlarında yarışmasına izin vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenko-valiyeva-olayinda-bati-gizli-servislerin-eli-gorunuyor-1053768005.html
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kamila valiyeva, pekin olimpiyatları, patinaj, doping

Rus sporcu Valiyeva, yasağının kalmasının ardından Pekin Olimpiyatları'nda ilk kez piste çıktı

17:24 15.02.2022 (güncellendi: 17:32 15.02.2022)
© REUTERS / Evelyn HocksteinKamila Valieva
Kamila Valieva - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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Hakkındaki doping suçlamaları nedeniyle geçici olarak spordan men edilen ve Spor Tahkim Mahkemesi tarafından aklanan Rus patinajcı Kamila Valieva, ilk kez piste çıktı.
Pekin Kış Olimpiyatları’nda altın madalya aldıktan sonra hakkındaki doping suçlamaları nedeniyle geçici olarak spordan men edilen Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva, Spor Tahkim Mahkemesi'nden çıkan olumlu kararın ardından ilk kez piste çıktı.
Valiyeva, pistte göz yaşlarını tutamadı ancak performansını başarıyla tamamladı.
Rus sporcu, performansı sonunda tek kadınlar kısa programda 82.16 puan alarak ilk sıraya yerleşti.
Valiyeva, Pekin’de devam eden Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi kapsamında takım turnuvası sırasında altın madalya almış, aynı zamanda artistik patinajda dörtlü atlayış gerçekleştirerek olimpiyatlarda bu atlayışı yapan ilk kadın sporcu olmuştu.
Madalya takdim töreni önce pazartesiden salıya, daha sonra da belirsiz bir süreliğine ertelenmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden daha sonra Sputnik’e yapılan açıklamada Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile hukuki istişarelerin gerektiği bir durum olduğu belirtilmişti. Daha sonra Inside the Games, ertelemenin Valiyeva’dan alınan doping numunesiyle ilgili olduğunu yazmıştı.
ITA, basındaki iddiaları doğrulayarak Valiyeva’nın 25 Aralık’ta St. Petersburg’daki Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası sırasında alınan doping numunesi ile yapılan testin pozitif çıktığı açıklamasını yapmıştı. ITA’ya göre, Valiyeva’nın geçici uzaklaştırma kararını protesto etmesinin ardından, USADA 9 Şubat’ta kararını geri çekmişti.
ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA) da yaşananlar nedeniyle konuya dahil olan Rusların cezaya çarptırılabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.
CAS daha sonra, Valiyeva'nın olimpiyat oyunlarında yarışmasına izin vermişti.
Valentina Matviyenko - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
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