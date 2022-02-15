https://tr.sputniknews.com/20220215/rus-sporcu-valiyeva-yasaginin-kalmasinin-ardindan-pekin-olimpiyatlarinda-ilk-kez-piste-cikti-1053870031.html

Rus sporcu Valiyeva, yasağının kalmasının ardından Pekin Olimpiyatları'nda ilk kez piste çıktı

Rus sporcu Valiyeva, yasağının kalmasının ardından Pekin Olimpiyatları'nda ilk kez piste çıktı

Hakkındaki doping suçlamaları nedeniyle geçici olarak spordan men edilen ve Spor Tahkim Mahkemesi tarafından aklanan Rus patinajcı Kamila Valieva, ilk kez... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T17:24+0300

2022-02-15T17:24+0300

2022-02-15T17:32+0300

2022 kış olimpiyatları

kamila valiyeva

pekin olimpiyatları

patinaj

doping

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Pekin Kış Olimpiyatları’nda altın madalya aldıktan sonra hakkındaki doping suçlamaları nedeniyle geçici olarak spordan men edilen Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva, Spor Tahkim Mahkemesi'nden çıkan olumlu kararın ardından ilk kez piste çıktı.Valiyeva, pistte göz yaşlarını tutamadı ancak performansını başarıyla tamamladı.Rus sporcu, performansı sonunda tek kadınlar kısa programda 82.16 puan alarak ilk sıraya yerleşti.Valiyeva, Pekin’de devam eden Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi kapsamında takım turnuvası sırasında altın madalya almış, aynı zamanda artistik patinajda dörtlü atlayış gerçekleştirerek olimpiyatlarda bu atlayışı yapan ilk kadın sporcu olmuştu.Madalya takdim töreni önce pazartesiden salıya, daha sonra da belirsiz bir süreliğine ertelenmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden daha sonra Sputnik’e yapılan açıklamada Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile hukuki istişarelerin gerektiği bir durum olduğu belirtilmişti. Daha sonra Inside the Games, ertelemenin Valiyeva’dan alınan doping numunesiyle ilgili olduğunu yazmıştı.ITA, basındaki iddiaları doğrulayarak Valiyeva’nın 25 Aralık’ta St. Petersburg’daki Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası sırasında alınan doping numunesi ile yapılan testin pozitif çıktığı açıklamasını yapmıştı. ITA’ya göre, Valiyeva’nın geçici uzaklaştırma kararını protesto etmesinin ardından, USADA 9 Şubat’ta kararını geri çekmişti.ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA) da yaşananlar nedeniyle konuya dahil olan Rusların cezaya çarptırılabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.CAS daha sonra, Valiyeva'nın olimpiyat oyunlarında yarışmasına izin vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenko-valiyeva-olayinda-bati-gizli-servislerin-eli-gorunuyor-1053768005.html

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kamila valiyeva, pekin olimpiyatları, patinaj, doping