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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220215/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-sinirindaki-tatbikatlarini-tamamlayan-birlikler-uslerine-donuyor---1053859344.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna sınırındaki tatbikatlarını tamamlayan birlikler üslerine dönüyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna sınırındaki tatbikatlarını tamamlayan birlikler üslerine dönüyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna sınırındaki bölgelerdeki tatbikatlarını tamamlayan bazı birliklerin daimi konuşlanma noktalarına... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T13:47+0300
2022-02-15T14:02+0300
rusya
ukrayna krizi
igor konaşenkov
ukrayna
birlik
belarus
tatbikat
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Basın toplantısı düzenleyen Konaşenkov, "Görevlerini yerine getiren Güney ve Batı Askeri Bölgelerin birlikleri, demiryolu ve karayolu araçlarını yüklemeye girişti ve bugün kendi garnizonlarına doğru hareket edecekler" dedi. Konaşenkov, tatbikatlarını tamamlayan birliklerinin daimi konuşlanma noktalarına döneceğinin altını çizdi. Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerin tankların tren vagonlarına yüklendiği anlara ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Güney Askeri Bölgesi: Birliklerimiz Kırım'daki tatbikatın ardından dönmeye başladı Güney Askeri Bölgesi Sözcüsü Vadim Astafyev de, Kırım yarımadasındaki poligonlarda planlı taktik tatbikatları tamamlayan birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını belirtti. Güney ve Batı Askeri Bölgeleri, 25 Ocak'ta Ukrayna'ya yakın bölgelerde NATO'yla kriz döneminde muharebe hazırlığı tatbikatına başlamıştı. 'Belarus'taki birlikler tatbikatın ardından dönecek' Bu arada Konaşenkov, Belarus'la devam eden 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatında görev yapan Doğu Askeri Bölgesi ve Hava İndirme Birliği askerlerinin de tatbikatın ardından daimi konuşlanma noktalarına döneceğini vurguladı. Konaşenkov, Belarus'ta görev yapan yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin tatbikatın son aşamasına gözlemci olarak davet edildiğini de bildirdi. Ana aşaması, 10 Şubat'ta başlayan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı, 20 Şubat'ta sona erecek.
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rusya, igor konaşenkov, ukrayna, birlik, belarus, tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna sınırındaki tatbikatlarını tamamlayan birlikler üslerine dönüyor

13:47 15.02.2022 (güncellendi: 14:02 15.02.2022)
© Sputnik / Максим Блиновİgor Konaşenkov
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna sınırındaki bölgelerdeki tatbikatlarını tamamlayan bazı birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını duyurdu. Rus yetkili, Belarus'taki birliklerin de tatbikatın ardından döneceğini vurguladı.
Basın toplantısı düzenleyen Konaşenkov, "Görevlerini yerine getiren Güney ve Batı Askeri Bölgelerin birlikleri, demiryolu ve karayolu araçlarını yüklemeye girişti ve bugün kendi garnizonlarına doğru hareket edecekler" dedi. Konaşenkov, tatbikatlarını tamamlayan birliklerinin daimi konuşlanma noktalarına döneceğinin altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerin tankların tren vagonlarına yüklendiği anlara ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Güney Askeri Bölgesi: Birliklerimiz Kırım'daki tatbikatın ardından dönmeye başladı

Güney Askeri Bölgesi Sözcüsü Vadim Astafyev de, Kırım yarımadasındaki poligonlarda planlı taktik tatbikatları tamamlayan birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını belirtti.
Güney ve Batı Askeri Bölgeleri, 25 Ocak'ta Ukrayna'ya yakın bölgelerde NATO'yla kriz döneminde muharebe hazırlığı tatbikatına başlamıştı.

'Belarus'taki birlikler tatbikatın ardından dönecek'

Bu arada Konaşenkov, Belarus'la devam eden 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatında görev yapan Doğu Askeri Bölgesi ve Hava İndirme Birliği askerlerinin de tatbikatın ardından daimi konuşlanma noktalarına döneceğini vurguladı. Konaşenkov, Belarus'ta görev yapan yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin tatbikatın son aşamasına gözlemci olarak davet edildiğini de bildirdi. Ana aşaması, 10 Şubat'ta başlayan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı, 20 Şubat'ta sona erecek.
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