https://tr.sputniknews.com/20220215/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-sinirindaki-tatbikatlarini-tamamlayan-birlikler-uslerine-donuyor---1053859344.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna sınırındaki tatbikatlarını tamamlayan birlikler üslerine dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna sınırındaki tatbikatlarını tamamlayan birlikler üslerine dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna sınırındaki bölgelerdeki tatbikatlarını tamamlayan bazı birliklerin daimi konuşlanma noktalarına... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T13:47+0300

2022-02-15T13:47+0300

2022-02-15T14:02+0300

rusya

ukrayna krizi

igor konaşenkov

ukrayna

birlik

belarus

tatbikat

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Basın toplantısı düzenleyen Konaşenkov, "Görevlerini yerine getiren Güney ve Batı Askeri Bölgelerin birlikleri, demiryolu ve karayolu araçlarını yüklemeye girişti ve bugün kendi garnizonlarına doğru hareket edecekler" dedi. Konaşenkov, tatbikatlarını tamamlayan birliklerinin daimi konuşlanma noktalarına döneceğinin altını çizdi. Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerin tankların tren vagonlarına yüklendiği anlara ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Güney Askeri Bölgesi: Birliklerimiz Kırım'daki tatbikatın ardından dönmeye başladı Güney Askeri Bölgesi Sözcüsü Vadim Astafyev de, Kırım yarımadasındaki poligonlarda planlı taktik tatbikatları tamamlayan birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığını belirtti. Güney ve Batı Askeri Bölgeleri, 25 Ocak'ta Ukrayna'ya yakın bölgelerde NATO'yla kriz döneminde muharebe hazırlığı tatbikatına başlamıştı. 'Belarus'taki birlikler tatbikatın ardından dönecek' Bu arada Konaşenkov, Belarus'la devam eden 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatında görev yapan Doğu Askeri Bölgesi ve Hava İndirme Birliği askerlerinin de tatbikatın ardından daimi konuşlanma noktalarına döneceğini vurguladı. Konaşenkov, Belarus'ta görev yapan yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin tatbikatın son aşamasına gözlemci olarak davet edildiğini de bildirdi. Ana aşaması, 10 Şubat'ta başlayan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı, 20 Şubat'ta sona erecek.

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rusya, igor konaşenkov, ukrayna, birlik, belarus, tatbikat