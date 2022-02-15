https://tr.sputniknews.com/20220215/yonetmelige-gore-kilicdaroglu-faturayi-odemedigi-takdirde-elektrigi-ne-zaman-kesilecek--1053852299.html

Yönetmeliğe göre Kılıçdaroğlu faturayı ödemediği takdirde elektriği ne zaman kesilecek?

Yönetmeliğe göre Kılıçdaroğlu faturayı ödemediği takdirde elektriği ne zaman kesilecek?

‘Zamlar geri alınana kadar faturamı ödemeyeceğim’ çıkışında bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun elektriğinin ne zaman kesileceği merak ediliyor. 20 Şubat 2021... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T11:54+0300

2022-02-15T11:54+0300

2022-02-15T12:03+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

elektrik

elektrik kesintisi

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

resmi gazete

turan salcı

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Elektriğe yapılan zamların ardından gelen yüksek fiyatlı faturalar Türkiye’nin gündeminde yer almaya devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Şubat’ta bir video paylaşarak elektrik faturalarının üzerindeki yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini istedi ve "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı.Bunun üzerine 10 Şubat’ta sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm” ifadelerini kullandı.Peki, Kılıçdaroğlu faturayı ödemediği takdirde elektriği ne zaman kesilecek?Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 20 Şubat 2021’de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle yönetmeliğin 52’nci maddesine “Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturalarını aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödememesi durumunda ve şirketin kesinti yapılacağına ilişkin tüketiciyi bilgilendirdiğinin ispatı halinde kesilebilecek” fıkrası eklendi.17 Aralık 1948 doğumlu olan Kemal Kılıçdaroğlu bugün 73 yaşında bulunuyor. 20 Şubat tarihli değişikliğe göre Kılıçdaroğlu faturayı ödemediği takdirde elektrik şirketinin kesinti yapılacağına dair Kılıçdaroğlu’nun hanesini bilgilendirmesi ve 3 ay sonra elektriğinin kesilmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220212/kilicdaroglunun-elektrik-faturami-odemeyecegim-soylemi-ne-anlama-geliyor-1053772605.html

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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), elektrik, elektrik kesintisi, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), resmi gazete, turan salcı