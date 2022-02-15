https://tr.sputniknews.com/20220215/your-honor-uyarlamasi-geliyor-erdal-besikcioglu-basrolde-1053857951.html
'Your Honor' uyarlaması geliyor: Erdal Beşikçioğlu başrolde
'Your Honor' uyarlaması geliyor: Erdal Beşikçioğlu başrolde
'Your Honor' dizisi Türkiye'ye uyarlanmaya hazırlanıyor. "Hakim" adıyla izleyicilerle buluşacak olan dizi, ATV'de yayınlanacak. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T13:24+0300
2022-02-15T13:24+0300
2022-02-15T13:27+0300
erdal beşikçioğlu
yaşam
uyarlama
bryan cranston
atv
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Breaking Bad" dizisiyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Bryan Cranston'ın başrolünde yer aldığı 'Your Honor' dizisi 'Hakim' adıyla Türkiye'ye uyarlanıyor. ATV ekranlarında yayınlanması planlanan dizinin başrolünü Erdal Beşikçioğlu üstlenecek.Gazete Duvar'ın Ranini TV'den aktardığına göre, uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim, yakında ATV ekranlarında olacak.Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211226/erdal-besikcioglu-koronaviruse-yakalandi-bergenin-cekimleri-durdu-1052127690.html
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erdal beşikçioğlu, uyarlama, bryan cranston, atv
'Your Honor' uyarlaması geliyor: Erdal Beşikçioğlu başrolde
13:24 15.02.2022 (güncellendi: 13:27 15.02.2022) Abone ol
'Your Honor' dizisi Türkiye'ye uyarlanmaya hazırlanıyor. "Hakim" adıyla izleyicilerle buluşacak olan dizi, ATV'de yayınlanacak.
Breaking Bad" dizisiyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Bryan Cranston'ın başrolünde yer aldığı 'Your Honor' dizisi 'Hakim' adıyla Türkiye'ye uyarlanıyor. ATV ekranlarında yayınlanması planlanan dizinin başrolünü Erdal Beşikçioğlu üstlenecek.
Gazete Duvar'ın Ranini TV'den aktardığına göre, uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim, yakında ATV ekranlarında olacak.
Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor.