https://tr.sputniknews.com/20220215/your-honor-uyarlamasi-geliyor-erdal-besikcioglu-basrolde-1053857951.html

'Your Honor' uyarlaması geliyor: Erdal Beşikçioğlu başrolde

'Your Honor' uyarlaması geliyor: Erdal Beşikçioğlu başrolde

'Your Honor' dizisi Türkiye'ye uyarlanmaya hazırlanıyor. "Hakim" adıyla izleyicilerle buluşacak olan dizi, ATV'de yayınlanacak. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T13:24+0300

2022-02-15T13:24+0300

2022-02-15T13:27+0300

erdal beşikçioğlu

yaşam

uyarlama

bryan cranston

atv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053858208_20:0:788:432_1920x0_80_0_0_df91f328e3fc2ccc357b0885cba4013e.jpg

Breaking Bad" dizisiyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Bryan Cranston'ın başrolünde yer aldığı 'Your Honor' dizisi 'Hakim' adıyla Türkiye'ye uyarlanıyor. ATV ekranlarında yayınlanması planlanan dizinin başrolünü Erdal Beşikçioğlu üstlenecek.Gazete Duvar'ın Ranini TV'den aktardığına göre, uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim, yakında ATV ekranlarında olacak.Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211226/erdal-besikcioglu-koronaviruse-yakalandi-bergenin-cekimleri-durdu-1052127690.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

erdal beşikçioğlu, uyarlama, bryan cranston, atv