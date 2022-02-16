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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220216/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1053888142.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 13.60 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.45 liradan işlem görüyor. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T09:21+0300
2022-02-16T09:27+0300
ekonomi
dolar/tl
dolar
dolar fiyatı beklentisi
euro
euro/tl
altın
çeyrek altın
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Döviz piyasaları hafta ortasına sakin bir başlangıç yaparken dolar/TL, 13.60'tan euro/TL ise 15.45 civarında işlem görüyor.Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı var. Kabine toplantısında, Ukrayna-Rusya gerilimi, KDV indiriminin de yer aldığı teşvik ve tedbir paketi, enflasyonla mücadele, elektrik fiyatları, Kovid-19 ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor.Merkez Bankası ise yarın faiz kararını açıklayacak.Gram 810, çeyrek altın 1324 liradan güne başladıAltın fiyatlarında yatay hareketlilik devam ediyor.Gram altın 810 liradan güne başladı. Gram dün de günü 810 liradan kapatmıştı.Güne 1324 liradan başlayan çeyrek altın ise dün kapanışta yine 1324 liraydı.Ons altın ise 1854 dolardan güne başlarken, dünkü kapanışını 1853 dolardan yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220215/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1053846617.html
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dolar/tl, dolar, dolar fiyatı beklentisi, euro, euro/tl, altın, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:21 16.02.2022 (güncellendi: 09:27 16.02.2022)
© AAaltın ve kuyumcu
altın ve kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
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Dolar kuru güne 13.60 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.45 liradan işlem görüyor.
Döviz piyasaları hafta ortasına sakin bir başlangıç yaparken dolar/TL, 13.60'tan euro/TL ise 15.45 civarında işlem görüyor.
Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı var. Kabine toplantısında, Ukrayna-Rusya gerilimi, KDV indiriminin de yer aldığı teşvik ve tedbir paketi, enflasyonla mücadele, elektrik fiyatları, Kovid-19 ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor.
Merkez Bankası ise yarın faiz kararını açıklayacak.

Gram 810, çeyrek altın 1324 liradan güne başladı

Altın fiyatlarında yatay hareketlilik devam ediyor.
Gram altın 810 liradan güne başladı. Gram dün de günü 810 liradan kapatmıştı.
Güne 1324 liradan başlayan çeyrek altın ise dün kapanışta yine 1324 liraydı.
Ons altın ise 1854 dolardan güne başlarken, dünkü kapanışını 1853 dolardan yaptı.
Altın, külçe - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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