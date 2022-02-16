https://tr.sputniknews.com/20220216/iocye-gore-valiyevanin-pekinde-elde-ettigi-puanlar-kesin-sonuc-sayilmayacak-1053904485.html

IOC’ye göre Valiyeva’nın Pekin’de elde ettiği puanlar, kesin sonuç sayılmayacak

IOC’ye göre Valiyeva’nın Pekin’de elde ettiği puanlar, kesin sonuç sayılmayacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva ve bu alandaki Rus takımının Pekin Kış Olimpiyatları’nda elde... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T14:21+0300

2022-02-16T14:21+0300

2022-02-16T14:21+0300

2022 kış olimpiyatları

kamila valiyeva

doping

pekin olimpiyatları

uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)

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Doping suçlamalarının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) Pekin’deki oyunlara devam etmesine izin verdiği Valiyeva hakkında konuşan Adams, “Sporcunun elde ettiği netice ön sonuç sayılacak ve yıldızla işaretlenecek. Aynı durumun takım turnuvası için de geçerli olduğunu düşünüyorum” dedi.Adams, Valiyeva’nın B numunesinin (birinci numune olan A numunesinde çıkan sonucu teyide veya geçersiz kılmaya yarayan numune) henüz açılmadığını da ekledi.Valiyeva, Pekin’de devam eden Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi kapsamında takım turnuvası sırasında altın madalya almış, aynı zamanda artistik patinajda dörtlü atlayış gerçekleştirerek olimpiyatlarda bu atlayışı yapan ilk kadın sporcu olmuştu.Madalya takdim töreni önce pazartesiden salıya, daha sonra da belirsiz bir süreliğine ertelenmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden daha sonra Sputnik’e yapılan açıklamada Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile hukuki istişarelerin gerektiği bir durum olduğu belirtilmişti. Daha sonra Inside the Games, ertelemenin Valiyeva’dan alınan doping numunesiyle ilgili olduğunu yazmıştı.ITA, basındaki iddiaları doğrulayarak Valiyeva’nın 25 Aralık’ta St. Petersburg’daki Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası sırasında alınan doping numunesi ile yapılan testin pozitif çıktığı açıklamasını yapmıştı. ITA’ya göre, Valiyeva’nın geçici uzaklaştırma kararını protesto etmesinin ardından, RUSADA 9 Şubat’ta kararını geri çekmişti.ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA) da yaşananlar nedeniyle konuya dahil olan Rusların cezaya çarptırılabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.CAS daha sonra, Valiyeva'nın olimpiyat oyunlarında yarışmasına izin vermişti. Ancak Valiyeva’nın ilk üçe girmesi halinde, dopingle ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar ödül töreni yapılmayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220215/rus-sporcu-valiyeva-yasaginin-kalmasinin-ardindan-pekin-olimpiyatlarinda-ilk-kez-piste-cikti-1053870031.html

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kamila valiyeva, doping, pekin olimpiyatları, uluslararası spor tahkim mahkemesi (cas)