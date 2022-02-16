https://tr.sputniknews.com/20220216/kanye-west-tekrar-ozur-diledi-buyuk-harf-kullanmanin-bagiriyormusum-gibi-hissettirdigini-ogrendim-1053895743.html
Kanye West tekrar özür diledi: Büyük harf kullanmanın bağırıyormuşum gibi hissettirdiğini öğrendim
Kanye West tekrar özür diledi: Büyük harf kullanmanın bağırıyormuşum gibi hissettirdiğini öğrendim
Rapçi Kanye West, boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian'dan tekrar özür diledi ve büyük harflerle yaptığı paylaşımlar konusunda gelen eleştirileri de kabul... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T12:00+0300
2022-02-16T12:00+0300
2022-02-16T12:12+0300
dünya
kanye west
instagram
kim kardashian
paylaşım
özür
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Ünlü rapçi Kanye West, pazartesi günü Instagram'da paylaştığı bir gönderide, "Büyük harf kullanmanın insanlara onlara bağırıyormuşum gibi hissettirdiğini öğrendim. İletişimim üzerinde çalışıyorum. Yaratıcı profesyoneller, organizatörler, harekete geçiriciler ve topluluk liderlerinden oluşan bir ekipten yararlanabilirim" ifadelerini kullandı.West ayrıca, boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian'ı özel mesajlarla rahatsız ettiği için de özür diledi. Hatasının sorumluluğunu üstlendiğini ve dürtülerini daha iyi yönetmeyi öğrendiğini söyleyen West, "Beni desteklediğiniz için herkese teşekkür ederim. Ekran görüntülerini paylaşmanın rahatsız edici olduğunu ve Kim'i taciz ediyormuş gibi göründüğünü biliyorum. Sorumluluğu alıyorum. Hala gerçek zamanlı olarak öğreniyorum. Tüm yanıtlara sahip değilim. İyi bir lider olmak, iyi bir dinleyici olmaktır" dedi.West, Sevgililer Günü'nde Instagram'da Kim Kardashian'ın erkek arkadaşı Pete Davidson ile akşam yemeği yediği bir fotoğrafının ekran görüntüsünü paylaşmıştı.West, paylaştığı fotoğrafla ilgili olarak büyük harflerle "Bu paltoyu Kim için aldım, özel olduğunu düşündüm, tekrar bir araya geleceğimize inancım var Dailymail'e (İngiliz sitesi) karşı hiçbir şeyim olmadı. Medyadaki herkese sevgim var ve size dünyadaki tüm mutlulukları diliyorum. Bir topçu hakemlere nasıl konuşuyorsa, ben de medya kuruluşlarıyla aynı şekilde konuşuyorum, dünya tıpkı bir basketbol sahası ve kamuoyunun mahkemesi bizim sahamız, kamuoyuyla bir ilişkimiz var. Bazen insanlar bana deli diyorlar ama aşık olmak bir şey için deli olmak demektir ve ben ailem için deli oluyorum" ifadelerini kullanmıştı.Kardashian, West'e bu ay boşanma davası açtı.
https://tr.sputniknews.com/20220206/kanye-westten-kim-kardashiana-kizimi-benden-kacirdigini-butun-amerika-gordu-1053520068.html
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kanye west, instagram, kim kardashian, paylaşım, özür
Kanye West tekrar özür diledi: Büyük harf kullanmanın bağırıyormuşum gibi hissettirdiğini öğrendim
12:00 16.02.2022 (güncellendi: 12:12 16.02.2022) Abone ol
Rapçi Kanye West, boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian'dan tekrar özür diledi ve büyük harflerle yaptığı paylaşımlar konusunda gelen eleştirileri de kabul etti.
Ünlü rapçi Kanye West, pazartesi günü Instagram'da paylaştığı bir gönderide, "Büyük harf kullanmanın insanlara onlara bağırıyormuşum gibi hissettirdiğini öğrendim. İletişimim üzerinde çalışıyorum. Yaratıcı profesyoneller, organizatörler, harekete geçiriciler ve topluluk liderlerinden oluşan bir ekipten yararlanabilirim" ifadelerini kullandı.
West ayrıca, boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian'ı özel mesajlarla rahatsız ettiği için de özür diledi.
Hatasının sorumluluğunu üstlendiğini ve dürtülerini daha iyi yönetmeyi öğrendiğini söyleyen West, "Beni desteklediğiniz için herkese teşekkür ederim. Ekran görüntülerini paylaşmanın rahatsız edici olduğunu ve Kim'i taciz ediyormuş gibi göründüğünü biliyorum. Sorumluluğu alıyorum. Hala gerçek zamanlı olarak öğreniyorum. Tüm yanıtlara sahip değilim. İyi bir lider olmak, iyi bir dinleyici olmaktır" dedi.
West, Sevgililer Günü'nde Instagram'da Kim Kardashian'ın erkek arkadaşı Pete Davidson ile akşam yemeği yediği bir fotoğrafının ekran görüntüsünü paylaşmıştı.
West, paylaştığı fotoğrafla ilgili olarak büyük harflerle "Bu paltoyu Kim için aldım, özel olduğunu düşündüm, tekrar bir araya geleceğimize inancım var Dailymail'e (İngiliz sitesi) karşı hiçbir şeyim olmadı. Medyadaki herkese sevgim var ve size dünyadaki tüm mutlulukları diliyorum. Bir topçu hakemlere nasıl konuşuyorsa, ben de medya kuruluşlarıyla aynı şekilde konuşuyorum, dünya tıpkı bir basketbol sahası ve kamuoyunun mahkemesi bizim sahamız, kamuoyuyla bir ilişkimiz var. Bazen insanlar bana deli diyorlar ama aşık olmak bir şey için deli olmak demektir ve ben ailem için deli oluyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Kardashian, West'e bu ay boşanma davası açtı.