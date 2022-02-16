https://tr.sputniknews.com/20220216/kanye-west-tekrar-ozur-diledi-buyuk-harf-kullanmanin-bagiriyormusum-gibi-hissettirdigini-ogrendim-1053895743.html

Kanye West tekrar özür diledi: Büyük harf kullanmanın bağırıyormuşum gibi hissettirdiğini öğrendim

Kanye West tekrar özür diledi: Büyük harf kullanmanın bağırıyormuşum gibi hissettirdiğini öğrendim

Rapçi Kanye West, boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian'dan tekrar özür diledi ve büyük harflerle yaptığı paylaşımlar konusunda gelen eleştirileri de kabul... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T12:00+0300

2022-02-16T12:00+0300

2022-02-16T12:12+0300

dünya

kanye west

instagram

kim kardashian

paylaşım

özür

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050782153_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_aeb7dc1f23d44320bd261474d2db96ba.jpg

Ünlü rapçi Kanye West, pazartesi günü Instagram'da paylaştığı bir gönderide, "Büyük harf kullanmanın insanlara onlara bağırıyormuşum gibi hissettirdiğini öğrendim. İletişimim üzerinde çalışıyorum. Yaratıcı profesyoneller, organizatörler, harekete geçiriciler ve topluluk liderlerinden oluşan bir ekipten yararlanabilirim" ifadelerini kullandı.West ayrıca, boşanmak üzere olduğu Kim Kardashian'ı özel mesajlarla rahatsız ettiği için de özür diledi. Hatasının sorumluluğunu üstlendiğini ve dürtülerini daha iyi yönetmeyi öğrendiğini söyleyen West, "Beni desteklediğiniz için herkese teşekkür ederim. Ekran görüntülerini paylaşmanın rahatsız edici olduğunu ve Kim'i taciz ediyormuş gibi göründüğünü biliyorum. Sorumluluğu alıyorum. Hala gerçek zamanlı olarak öğreniyorum. Tüm yanıtlara sahip değilim. İyi bir lider olmak, iyi bir dinleyici olmaktır" dedi.West, Sevgililer Günü'nde Instagram'da Kim Kardashian'ın erkek arkadaşı Pete Davidson ile akşam yemeği yediği bir fotoğrafının ekran görüntüsünü paylaşmıştı.West, paylaştığı fotoğrafla ilgili olarak büyük harflerle "Bu paltoyu Kim için aldım, özel olduğunu düşündüm, tekrar bir araya geleceğimize inancım var Dailymail'e (İngiliz sitesi) karşı hiçbir şeyim olmadı. Medyadaki herkese sevgim var ve size dünyadaki tüm mutlulukları diliyorum. Bir topçu hakemlere nasıl konuşuyorsa, ben de medya kuruluşlarıyla aynı şekilde konuşuyorum, dünya tıpkı bir basketbol sahası ve kamuoyunun mahkemesi bizim sahamız, kamuoyuyla bir ilişkimiz var. Bazen insanlar bana deli diyorlar ama aşık olmak bir şey için deli olmak demektir ve ben ailem için deli oluyorum" ifadelerini kullanmıştı.Kardashian, West'e bu ay boşanma davası açtı.

https://tr.sputniknews.com/20220206/kanye-westten-kim-kardashiana-kizimi-benden-kacirdigini-butun-amerika-gordu-1053520068.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanye west, instagram, kim kardashian, paylaşım, özür