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Kanye West'ten Kim Kardashian'a: Kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü
Kanye West'ten Kim Kardashian'a: Kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü
Boşanma kararı alan yıldız ikili Kanye West ile Kim Kardashian çocukları yüzünden karşı karşıya geldi. West, Kardashian'a, "Bana doğum günü partisinin... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T09:33+0300
2022-02-06T09:39+0300
kanye west
kim kardashian
abd
yaşam
çocuk
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Kim Kardashian'ın çocuklarına yalnız başına baktığını, onların tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten açıklamasına Kanye West tepki gösterdi.44 yaşındaki West, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Kardashian'ın bu iddiasına sert bir karşılık verdi.NTV’nin aktardığına göre, adını değiştirerek artık Ye olarak anılmak istediğini açıklayan yıldız şarkıcı, küçük kızı Chicago'nun doğum gününde yaşananları anlatarak Kardashian'ın "Çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum" iddiasını yalanladı.Açıklamasına "Sen ne demek istiyorsun?" diyerek başlayan West, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220126/kanye-west-kimin-ikinci-seks-kasetinin-cikmasini-engelledim-1053149462.html
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kanye west, kim kardashian, abd, çocuk

Kanye West'ten Kim Kardashian'a: Kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü

09:33 06.02.2022 (güncellendi: 09:39 06.02.2022)
© REUTERS / Danny MoloshokKanye West-Kim Kardashian
Kanye West-Kim Kardashian - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Danny Moloshok
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Boşanma kararı alan yıldız ikili Kanye West ile Kim Kardashian çocukları yüzünden karşı karşıya geldi. West, Kardashian'a, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü" diye seslendi.
Kim Kardashian'ın çocuklarına yalnız başına baktığını, onların tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten açıklamasına Kanye West tepki gösterdi.
44 yaşındaki West, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Kardashian'ın bu iddiasına sert bir karşılık verdi.
NTV’nin aktardığına göre, adını değiştirerek artık Ye olarak anılmak istediğini açıklayan yıldız şarkıcı, küçük kızı Chicago'nun doğum gününde yaşananları anlatarak Kardashian'ın "Çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum" iddiasını yalanladı.
Açıklamasına "Sen ne demek istiyorsun?" diyerek başlayan West, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü" diye konuştu.
Kim Kardashian ve Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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