https://tr.sputniknews.com/20220206/kanye-westten-kim-kardashiana-kizimi-benden-kacirdigini-butun-amerika-gordu-1053520068.html

Kanye West'ten Kim Kardashian'a: Kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü

Kanye West'ten Kim Kardashian'a: Kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü

Boşanma kararı alan yıldız ikili Kanye West ile Kim Kardashian çocukları yüzünden karşı karşıya geldi. West, Kardashian'a, "Bana doğum günü partisinin... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T09:33+0300

2022-02-06T09:33+0300

2022-02-06T09:39+0300

kanye west

kim kardashian

abd

yaşam

çocuk

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Kim Kardashian'ın çocuklarına yalnız başına baktığını, onların tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten açıklamasına Kanye West tepki gösterdi.44 yaşındaki West, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Kardashian'ın bu iddiasına sert bir karşılık verdi.NTV’nin aktardığına göre, adını değiştirerek artık Ye olarak anılmak istediğini açıklayan yıldız şarkıcı, küçük kızı Chicago'nun doğum gününde yaşananları anlatarak Kardashian'ın "Çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum" iddiasını yalanladı.Açıklamasına "Sen ne demek istiyorsun?" diyerek başlayan West, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü" diye konuştu.

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kanye west, kim kardashian, abd, çocuk