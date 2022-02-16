https://tr.sputniknews.com/20220216/zaharovadan-bidena-tavsiye-analistlerinizin-isine-son-verin-1053922361.html

Zaharova’dan Biden’a tavsiye: Analistlerinizin işine son verin

Zaharova’dan Biden’a tavsiye: Analistlerinizin işine son verin

ABD’nin Rus halkına ‘sesleniş’ kozunu ilk kez oynamadıklarına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bununla birlikte ABD Başkanı Biden'a... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T22:28+0300

2022-02-16T22:28+0300

2022-02-16T22:28+0300

dünya

joe biden

mariya zaharova

rusya

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053878369_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_bb03947efc219d1b0310bbe210c484ac.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Biden'ın Rus halkına hitaben yaptığı açıklamalarına ilişkin olarak ABD’nin böyle bir şeyi ilk kez yapmadığına dikkat çekti, bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden'a Ukrayna'daki gerilimin tırmanacağını öngören analistlerinin işine son vermesini önerdi.Zaharova, “Her şey ne kadar tanıdık geliyor. Bizimle bir şey yapmaya çalıştıklarında her defasında ‘biz arkadaşız, bizi düşman olarak görmenize gerek yok, tamamen sizin çıkarlarınız doğrultusunda hareket etmesek de önemli değil, sadece ilk bakışta öyle görünüyor, sizi aksine ikna edeceğiz’ diyorlar. Bu koz ilk kez oynanmıyor” dedi ve şöyle devam etti:ABD Başkanı Biden daha önce ABD ve NATO’nun Rusya için tehdit oluşturmadığını, Ukrayna’da füzeleri olmadığını ve konuşlandırma planları da olmadığını açıklamıştı.Rus halkına da hitap eden Biden, “Rusya vatandaşları, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Ukrayna’yla kanlı ve yıkıcı savaş istediğinize de inanmıyorum” demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220215/biden-putin-ile-diplomasiye-devam-icin-mutabik-kaldik-diplomatik-cabalarimiz-devam-edecek-1053880485.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, mariya zaharova, rusya, abd