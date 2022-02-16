https://tr.sputniknews.com/20220216/zaharovadan-bidena-tavsiye-analistlerinizin-isine-son-verin-1053922361.html
Zaharova’dan Biden’a tavsiye: Analistlerinizin işine son verin
Zaharova’dan Biden’a tavsiye: Analistlerinizin işine son verin
ABD’nin Rus halkına ‘sesleniş’ kozunu ilk kez oynamadıklarına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bununla birlikte ABD Başkanı Biden'a... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T22:28+0300
2022-02-16T22:28+0300
2022-02-16T22:28+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Biden'ın Rus halkına hitaben yaptığı açıklamalarına ilişkin olarak ABD’nin böyle bir şeyi ilk kez yapmadığına dikkat çekti, bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden'a Ukrayna'daki gerilimin tırmanacağını öngören analistlerinin işine son vermesini önerdi.Zaharova, “Her şey ne kadar tanıdık geliyor. Bizimle bir şey yapmaya çalıştıklarında her defasında ‘biz arkadaşız, bizi düşman olarak görmenize gerek yok, tamamen sizin çıkarlarınız doğrultusunda hareket etmesek de önemli değil, sadece ilk bakışta öyle görünüyor, sizi aksine ikna edeceğiz’ diyorlar. Bu koz ilk kez oynanmıyor” dedi ve şöyle devam etti:ABD Başkanı Biden daha önce ABD ve NATO’nun Rusya için tehdit oluşturmadığını, Ukrayna’da füzeleri olmadığını ve konuşlandırma planları da olmadığını açıklamıştı.Rus halkına da hitap eden Biden, “Rusya vatandaşları, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Ukrayna’yla kanlı ve yıkıcı savaş istediğinize de inanmıyorum” demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220215/biden-putin-ile-diplomasiye-devam-icin-mutabik-kaldik-diplomatik-cabalarimiz-devam-edecek-1053880485.html
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Zaharova’dan Biden’a tavsiye: Analistlerinizin işine son verin
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ABD’nin Rus halkına ‘sesleniş’ kozunu ilk kez oynamadıklarına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bununla birlikte ABD Başkanı Biden'a Ukrayna'daki gerilimin tırmanacağını öngören analistlerinin işine son vermesini önerdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Biden'ın Rus halkına hitaben yaptığı açıklamalarına ilişkin olarak ABD’nin böyle bir şeyi ilk kez yapmadığına dikkat çekti, bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden'a Ukrayna'daki gerilimin tırmanacağını öngören analistlerinin işine son vermesini önerdi.
Zaharova, “Her şey ne kadar tanıdık geliyor. Bizimle bir şey yapmaya çalıştıklarında her defasında ‘biz arkadaşız, bizi düşman olarak görmenize gerek yok, tamamen sizin çıkarlarınız doğrultusunda hareket etmesek de önemli değil, sadece ilk bakışta öyle görünüyor, sizi aksine ikna edeceğiz’ diyorlar. Bu koz ilk kez oynanmıyor” dedi ve şöyle devam etti:
“Beni asıl şaşırtan başka bir şey oldu, o (Biden) bazı analistlere atıfta bulundu. Aslında her ikisi de savaşı reddeden iki devletin arasında savaş olacağını öngören bu tür analistlerin işten çıkarılması gerekiyor.”
ABD Başkanı Biden daha önce ABD ve NATO’nun Rusya için tehdit oluşturmadığını, Ukrayna’da füzeleri olmadığını ve konuşlandırma planları da olmadığını açıklamıştı.
Rus halkına da hitap eden Biden, “Rusya vatandaşları, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Ukrayna’yla kanlı ve yıkıcı savaş istediğinize de inanmıyorum” demişti.