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ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması: Diplomatik çözüm hala mümkün
https://tr.sputniknews.com/20220217/abd-baskani-bidendan-ukrayna-aciklamasi-diplomatik-cozum-hala-mumkun--1053958805.html
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması: Diplomatik çözüm hala mümkün
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması: Diplomatik çözüm hala mümkün
usya’nın Ukrayna’yı gelecek günlerde işgal edebileceğini öne süren ABD Başkanı Joe Biden, diplomatik çözümün halen mümkün olduğunu söyledi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T17:45+0300
2022-02-17T18:04+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Ohio eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye "hazır olduğuna" dair "her türlü göstergenin' olduğunu" iddia eden Biden, "Moskova'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini savundu.Ruysa'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin 'çok yüksek olduğunu' iddiasını sürdüren Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramayı planlamadığını söyledi.Biden, Putin'e gönderdiği mektuba da halen yanıt beklediğini sözlerine ekledi.Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde" yanıtını verdi.Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet bu mümkün" dedi.
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ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması: Diplomatik çözüm hala mümkün

17:45 17.02.2022 (güncellendi: 18:04 17.02.2022)
© REUTERS / Jonathan ErnstABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
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usya’nın Ukrayna’yı gelecek günlerde işgal edebileceğini öne süren ABD Başkanı Joe Biden, diplomatik çözümün halen mümkün olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ohio eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye "hazır olduğuna" dair "her türlü göstergenin' olduğunu" iddia eden Biden, "Moskova'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini savundu.
Ruysa'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidinin 'çok yüksek olduğunu' iddiasını sürdüren Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramayı planlamadığını söyledi.
Biden, Putin'e gönderdiği mektuba da halen yanıt beklediğini sözlerine ekledi.
Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde" yanıtını verdi.
Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet bu mümkün" dedi.
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