https://tr.sputniknews.com/20220217/nato-rusya-onceden-uyarmadan-tam-tesekkullu-ukrayna-isgali-baslatmak-icin-yeterli-imkanlara-sahip--1053952300.html

ABD Savunma Bakanı Austin'den yeni 'Ukrayna işgali' iddiası: Rusya'nın kan stokladığını görüyoruz

ABD Savunma Bakanı Austin'den yeni 'Ukrayna işgali' iddiası: Rusya'nın kan stokladığını görüyoruz

Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısı sonrası, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın 'Ukrayna'yı her an işgale muktedir olduğu' ve hatta... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T15:38+0300

2022-02-17T15:38+0300

2022-02-17T16:32+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna sınırı yakınındaki tatbikatların sona erdiği ve birliklerin çekildiğine dair video eşliğinde yaptığı açıklamalara itibar etmeyen NATO'dan, savunma bakanları toplantısı sonrası, yine birbirinden ilginç iddialar geldi. 'Rusya'nın kısa süre içinde Ukrayna'ya tam ölçekli bir işgal başlatmak için her şeye sahip olduğunu' söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çok az uyarı süresiyle veya hiç uyarı süresi olmadan tam teşekküllü bir Ukrayna işgali başlatmak için yeterli birlikleri, yeterli yetenekleri var" dedi.Stoltenberg, "Durumu bu kadar tehlikeli yapan da bu" diye ekledi.NATO Genel Sekreteri "Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimi içinde olduğunu gördük" iddiasında da bulundu. Bir iddia da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den geldi. Moskova'nın tatbikatları tamamlayarak sınır bölgelerinden geri çekilme açıklamalarını reddeden Austin, 'ABD'nin Rusya'nın kan stoku yaptığını, birliklerini Ukrayna sınırlarına yaklaştırdığını ve daha fazla savaş uçağı uçurduğunu gözlemlediğini' söyledi.Eski Genelkurmay Başkanı Austin, "Ben de kısa süre öncesine dek bir askerdim. Bu tür şeylerin boş yere yapılmadığını ilk elden biliyorum. Ve toplanıp eve gitmeye hazırlanıyorsan kesinlikle böyle şeyler yapmazsın" dedi.

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